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Celso Camilo defende retorno à humanidade na evolução da IA

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Celso Camilo defende retorno à humanidade na evolução da IA
AICelso CamiloIntelligência Artificial
📆5/18/2026 7:21 PM
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Em palestra no AI Summit 2026, o cientista Celso Camilo defende o retorno à humanidade na evolução da inteligência artificial. Camilo cita a imagem do operário engolido pelo sistema repetitivo e defende que a tecnologia vai assumir o trabalho mecânico e liberar as lideranças para focar no que a máquina não replica, destacando a empatia e a estratégia como características exclusivas do homem.

No AI Summit 2026, o cientista Celso Camilo defende que a tecnologia vai assumir o trabalho mecânico e liberar as lideranças para focar no que a máquina não replica.

Ele cita a imagem do operário engolido pelas engrenagens da fábrica, repetindo exaustivamente o gesto mecânico de apertar parafusos. Camilo defende uma tese contraria ao tradicional, que prega o retorno à humanidade: máquinas na escala, humanos no escasso. Segundo ele, as organizações finalmente chegaram a um ponto de inflexão tecnológica onde as máquinas conseguem assumir o trabalho puramente operacional e padronizado.

O pesquisador lidera projetos e dialoga regularmente com empresas para aplicar a IA na ponta final do negócio, compartilhando sua metodologia sobre o uso de agentes e a evolução da IA na sociedade. Camilo espera um rico conteúdo em termos de público e palestrantes no AI Summit, além de aprender com os desafios de implementação e as metodologias de sucesso

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