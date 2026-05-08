Cella lança álbum de estreia 'Efeito Borboleta' e celebra trajetória de transformação

A cantora amazonense Cella lança seu primeiro álbum, 'Efeito Borboleta', inspirado na teoria do mesmo nome, com faixas que exploram temas de transformação e renascimento. O disco mescla pop com sonoridades nortistas e conta com colaborações de artistas locais, além de videoclipes gravados em Manaus.

A cantora amazonense Cella , conhecida por sua participação no programa The Voice Kids e no musical Fala sério, mãe! , lança seu álbum de estreia, Efeito Borboleta , nesta sexta-feira (8).

Com dez faixas que exploram temas como transformação, coragem para se despedir e renascimento, o disco é inspirado na teoria do efeito borboleta, que sugere que pequenas ações podem alterar destinos pessoais e coletivos. O álbum, disponível em plataformas digitais, mescla elementos do pop com sonoridades típicas da região Norte do Brasil, destacando a identidade cultural de Cella.

O projeto conta com colaborações de artistas locais, como Ana Mady, Doral, Miss Tacacá e LOFIHOUSEBOY, além de videoclipes gravados em locais emblemáticos de Manaus, como o Teatro Amazonas e o Rio Negro, que misturam a beleza da floresta com o ambiente urbano. A carreira de Cella começou em 2017, quando representou o Amazonas no The Voice Kids, ainda usando seu nome de batismo, Marcella Bártholo.

Dois anos depois, aos 16 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira de atriz e cantora, dedicando-se ao teatro musical e à direção artística da In Cena Produções, empresa responsável por montar espetáculos de sucesso e fomentar novos talentos. Agora, aos 24 anos, Cella lança seu primeiro álbum pela Urban Pop, marcando um momento importante em sua trajetória artística.

O disco reflete sua evolução pessoal e profissional, mostrando sua capacidade de unir diferentes influências musicais em um único projeto. Além do lançamento do álbum, Cella está em evidência por sua participação no musical Fala sério, mãe! – Elas só mudam de endereço, que protagonizou ao lado de Thalita Rebouças e que voltará ao cartaz ainda este ano. O espetáculo, que já foi um sucesso, reforça a versatilidade da artista, que se destaca tanto no cenário musical quanto no teatro.

Com Efeito Borboleta, Cella não só consolida sua posição como uma das promessas da música brasileira, mas também celebra sua origem amazonense, trazendo para o centro do palco a riqueza cultural da região. O álbum é uma homenagem à sua trajetória e um convite para os ouvintes refletirem sobre as mudanças e transformações que fazem parte da vida de todos





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