Celina, a governadora do Distrito Federal, reagiu à crítica de Gleisi Hoffmann e afirmou que o projeto político do MDB vai 'bloquear as pretensões do PT' no PRE. Celina, que assumiu o comando do DF após a renúncia de Ibaneis Rocha, também falou sobre sua internação e recuperação após apresentar sintomas respiratórios. O quadro detalhado pela governadora refere-se à presença de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica, condição que pode causar dor no peito e dificuldade para respirar. Além disso, o ex-presidente Lula afirmou que não é bolsonarista ao participar de um evento com a jaqueta da Seleção, enquanto Flávio Bolsonaro rebateu os comentários de Lula sobre a decisão dos EUA contra PCC e CV. Por fim, um belga vindo de Uganda, país que registra casos de ebola, foi internado no Rio e testou positivo para malária, seguindo isolamento.

Celina , a governadora do Distrito Federal, reagiu à crítica de Gleisi Hoffmann e afirmou que o projeto político do MDB vai 'bloquear as pretensões do PT' no PRE.

Celina, que assumiu o comando do DF após a renúncia de Ibaneis Rocha, também falou sobre sua internação e recuperação após apresentar sintomas respiratórios. O quadro detalhado pela governadora refere-se à presença de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica, condição que pode causar dor no peito e dificuldade para respirar.

Além disso, o ex-presidente Lula afirmou que não é bolsonarista ao participar de um evento com a jaqueta da Seleção, enquanto Flávio Bolsonaro rebateu os comentários de Lula sobre a decisão dos EUA contra PCC e CV. Por fim, um belga vindo de Uganda, país que registra casos de ebola, foi internado no Rio e testou positivo para malária, seguindo isolamento





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