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Cedae: investigação mostra que negociações para aporte ocorreram quando o banco não atendia aos critérios da política de investimentos da estatal

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Cedae: investigação mostra que negociações para aporte ocorreram quando o banco não atendia aos critérios da política de investimentos da estatal
CedaeBanco MasterRioprevidência
📆6/3/2026 2:36 AM
📰JornalOGlobo
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A auditoria interna da Cedae revelou um prejuízo de R$ 220 milhões em investimentos no Banco Master, seguindo um padrão similar ao Rioprevidência. Investigação mostra que as negociações começaram após um jantar entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro.

Investigação da Cedae aponta que aportes no Banco Master começaram após jantar de Cláudio Castro com Daniel Vorcaro em Nova York. Ex-governador nega interferência nos investimentos da empresa.

Auditoria interna da Cedae revela prejuízo de R$ 220 milhões em investimentos no Banco Master, seguindo um padrão similar ao Rioprevidência. Investigação mostra que as negociações começaram após um jantar entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro. A Cedae exonerou responsáveis e busca ressarcimento. A auditoria identificou alterações nas políticas de investimento, permitindo aportes em um banco de risco inferior.

A investigação também aponta que as negociações começaram antes do que havia sido informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Registros de acesso à sede da companhia mostram uma reunião entre representantes do Banco Master e integrantes da diretoria financeira em 17 de maio de 2023, mais de um mês antes da data apontada pela administração da empresa como primeiro contato formal.

A auditoria também identificou uma viagem de Antonio Carlos dos Santos e assessores a São Paulo para reunião com Maurício Quadrado, então sócio e co-CEO do banco. Segundo os auditores, as tratativas permaneceram concentradas na Diretoria Financeira e em um grupo restrito de assessores, sem compartilhamento adequado de informações com outras áreas da companhia. Os alertas sobre riscos reputacionais e financeiros só começaram a surgir quando outros setores passaram a ter conhecimento da operação.

A segunda etapa da investigação analisou a gestão do investimento após a aplicação dos recursos. O relatório afirma que, a partir de 2025, diferentes áreas da Cedae passaram a alertar para a situação financeira do Master e recomendar medidas para reduzir a exposição da estatal. Ainda assim, a diretoria financeira teria demorado a reagir. Quando a companhia buscou recuperar integralmente os recursos, em setembro de 2025, o banco já enfrentava problemas de liquidez.

Em novembro, uma parcela prevista para devolução dos valores não foi paga e, no dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição

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