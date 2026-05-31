Ceará e Operário ficam no empate sem gols em jogo movimentado na Arena Castelão

Em partida válida pela 11ª rodada da Série B, Ceará e Operário empataram por 0 a 0 na Arena Castelão. O jogo teve chances para ambos os lados, com destaque para as defesas e cortes do zagueiro José Cuenú, do Operário. O resultado mantém as equipes próximas na tabela.

Em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Operário se enfrentaram na tarde deste domingo na Arena Castelão , em Fortaleza.

O jogo foi marcado por muita movimentação, chances claras de gol e defesas importantes, mas o placar não foi alterado, mantendo-se zerado até o apito final. Com este resultado, o Ceará soma 14 pontos e sobe para a 11ª posição, enquanto o Operário, com 13 pontos, ocupa a 14ª colocação. A primeira etapa começou com o Ceará buscando o ataque, mas o Operário mostrou organização defensiva.

Logo aos 10 minutos, Dieguinho recebeu na direita, viu o goleiro adversário adiantado e arriscou um cruzamento fechado em direção ao gol. A bola passou perto da meta, assustando a torcida. Pouco depois, Melk Costa tentou finalizar cruzado, mas o zagueiro José Cuenú apareceu mais uma vez para cortar, desta vez mandando para lateral próximo à linha de fundo.

O Ceará respondia em veloz contra-ataque: Matheus Araújo arrancou pela direita e tentou cruzar, mas novamente José Cuenú estava atento para cortar para escanteio. A melhor chance do primeiro tempo veio em uma bela jogada do Ceará. O zagueiro Luizão iniciou a jogada com uma caneta, Melk recebeu na direita e cruzou rasteiro para a pequena área. Wendel apareceu para finalizar, mas o goleiro Vagner fechou o ângulo e fez uma defesa espetacular.

Nos minutos finais, Vinícius Diniz chutou de primeira após a bola percorrer toda a área, mas pegou muito embaixo da bola, que subiu demais e foi longe do gol. O Operário também teve sua chance: após erro na saída de bola do Ceará, Pablo recebeu dentro da área, bateu firme, mas a bola pegou em Luizão e saiu para fora. Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, mas as equipes continuaram buscando o gol.

O Operário, que não vence desde 3 de maio, quando derrotou o Londrina por 3 a 0, acumula três derrotas e um empate desde então. A equipe foi eliminada na última fase da Copa do Brasil para o Fluminense e busca reação na Série B. Já o Ceará, eliminado nos pênaltis para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, foca exclusivamente na competição nacional e tenta subir na tabela.

Na última rodada, o Vovô perdeu para o Novorizontino por 2 a 1. O jogo foi equilibrado, com ambas as equipes criando oportunidades, mas faltou precisão nas finalizações. O Ceará teve mais posse de bola, mas o Operário mostrou solidez defensiva, especialmente com a atuação destacada de José Cuenú. No fim, o empate sem gols refletiu o equilíbrio da partida, deixando as duas equipes em posições intermediárias na tabela.

Agora, o Ceará se prepara para enfrentar o Vitória fora de casa, enquanto o Operário recebe o Sport na próxima rodada





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ceará Operário Série B Arena Castelão Futebol Brasileiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Puskás Arena debuta em finais de Champions LeaguePuskás Arena sedia sua primeira final de Champions League em 2026. Conheça o histórico do estádio em Budapeste, na Hungria

Read more »

Jovem sobrevive a feminicídio e tem mãos decepadas no CearáApós um mês internada, Ana Clara Antero de Oliveira, de 21 anos, recebe alta de hospital no Ceará após ter as mãos decepadas em tentativa de feminicídio pelo ex-cunhado. Ela foi homenageada pelos profissionais da unidade de saúde e o caso, que envolve ciúmes e agressões anteriores, está sob investigação.

Read more »

Ciro Gomes tenta voltar ao governo do Ceará com um parceiro incômodoEx-ministro faz esforço para relativizar a aliança surpreendente com o bolsonarismo no estado

Read more »

Nattan se explica após show bêbado no Ceará: 'Acho que me emocionei demais'Por conta do ocorrido, cantor afirmou que fará uma nova apresentação gratuita em Maracanaú

Read more »