Ceará 1, Avaí 0: Ceará vence Avaí no Ceará por 1 a 0

O Ceará venceu o Avaí por 1 a 0 no Ceará, com gol marcado por Júlio César de cabeça no meio da área. O Ceará teve várias oportunidades para ampliar o placar, enquanto o Avaí não conseguiu marcar.

Oportunidade perdida Wendel ( Ceará ), finalização com o pé direito de um ângulo dificil da direita. Assistência de Fernando com um cruzamento após escanteio. Finalização bloqueada, Fernando ( Ceará ) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.

Oportunidade perdida Walace França (Avaí), finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Douglas Teixeira. Gol! Ceará 1, Avaí 0.

Júlio César (Ceará) de cabeça do meio da área acertando no centro do gol. Assistência de Melk com um cruzamento após escanteio. Finalização bloqueada, Matheus Araújo (Ceará) finalização com o pé direito de fora da área. Finalização bloqueada, Luiz Henrique (Avaí) finalização com o pé direito de fora da área.

Finalização bloqueada, Daniel Penha (Avaí) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Wallison. Oportunidade perdida Wallison (Avaí), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Daniel Penha.

Oportunidade perdida Melk (Ceará), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Dieguinho. Finalização bloqueada, Thayllon (Avaí) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Daniel Penha.

Oportunidade perdida Daniel Penha (Avaí), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Jean Lucas





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