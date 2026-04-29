CCJ do Senado aprova indicação de Jorge Messias para o STF

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação de Jorge Messias, Advogado-Geral da União, para o Supremo Tribunal Federal, com 16 votos a favor e 11 contra. A sabatina foi marcada pela defesa de um STF mais equilibrado e alinhado às regras constitucionais. A decisão segue para votação no plenário do Senado.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou, em sessão realizada nesta quarta-feira, 29 de maio, a indicação do atual Advogado-Geral da União, Jorge Messias , para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

A aprovação ocorreu após uma intensa sabatina que se estendeu por oito horas, com um placar final de 16 votos favoráveis e 11 votos contrários. Esta decisão representa um avanço significativo no processo de escolha do novo ministro, impulsionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aprovação na CCJ é apenas a primeira etapa formal do processo de seleção de ministros para o STF, sendo crucial para avaliar se o indicado preenche os requisitos constitucionais e se o parecer do relator é favorável. A votação no plenário do Senado é a fase derradeira, onde a confirmação de Messias dependerá de, no mínimo, 41 votos favoráveis.

A articulação política em torno da indicação de Messias teve início ainda em 2025, e a aprovação na CCJ demonstra a força dessa estratégia governamental. A tramitação da indicação no Senado foi marcada por um período de incertezas, com diversas resistências e negociações intensas para garantir a análise da indicação. A complexidade do processo reflete a importância da escolha de um novo ministro para o STF, um dos pilares da democracia brasileira.

Durante a sabatina, Jorge Messias enfatizou a necessidade de um Supremo Tribunal Federal mais equilibrado e comprometido com o respeito às regras constitucionais. Em sua apresentação inicial, ele declarou que a ética dos juízes é fundamental para a manutenção da democracia, defendendo a importância de um aperfeiçoamento contínuo da Corte. Messias propôs que o STF se mantenha aberto a mudanças e que todos os poderes da República estejam sujeitos a regras e limitações.

Ele abordou o tema do ativismo judicial, defendendo uma postura de moderação e equilíbrio na atuação do tribunal. Segundo o indicado, a atuação do STF deve evitar tanto o excesso de ativismo quanto a passividade, buscando sempre o ponto de equilíbrio entre os poderes. Messias ressaltou o papel fundamental do Poder Legislativo na formulação das leis e na definição das políticas públicas, reforçando que a jurisdição constitucional deve atuar como um mecanismo de equilíbrio entre os poderes.

Ao ser questionado sobre o tema do aborto pelo relator Weverton Rocha, Messias expressou sua posição pessoal contrária à prática, mas enfatizou que sua atuação institucional seria pautada pelo respeito à legislação vigente e à competência do Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Ele afirmou que não haveria qualquer tipo de ativismo em relação ao tema, deixando claro que sua convicção pessoal não influenciaria suas decisões como ministro do STF.

Em relação aos eventos de 8 de janeiro de 2023, Messias evitou emitir juízos precipitados, mas destacou a existência de instrumentos legais para a revisão de processos e a correção de eventuais injustiças. Ele mencionou a revisão criminal como um mecanismo previsto no sistema penal brasileiro para corrigir erros judiciais.

Sobre a possibilidade de anistia, Messias foi categórico ao afirmar que a discussão sobre o tema é de competência do Poder Político e que a decisão final cabe ao Congresso Nacional. No que diz respeito à liberdade de expressão, o indicado defendeu a importância de proteger esse direito fundamental, considerando-o um farol a ser perseguido pelo Judiciário.

No entanto, ele também alertou para a necessidade de cautela na atuação do Judiciário em relação a temas como a desinformação, sugerindo que a definição de regras claras sobre o assunto seja feita pelo Poder Legislativo. Messias reconheceu os desafios práticos envolvidos na tomada de decisões judiciais e a possibilidade de erros institucionais, afirmando que ninguém está imune a falhas.

Ele defendeu que eventuais excessos podem ser revistos dentro do Estado de Direito, garantindo a proteção dos direitos e a justiça para todos. A aprovação na CCJ representa um passo importante para a confirmação de Jorge Messias como ministro do STF, mas a batalha final será travada no plenário do Senado





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