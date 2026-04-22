CCJ da Câmara avalia mudanças estruturais na jornada de trabalho brasileira

Debate sobre a PEC da jornada de trabalho avança na CCJ com propostas que variam entre a escala 4x3 e a redução da carga horária semanal para 36 horas, visando maior qualidade de vida aos trabalhadores.

A Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ) da Câmara dos Deputados prepara-se para um debate decisivo nesta quarta-feira, dia 22, com o foco voltado para a Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que visa reformular profundamente a jornada de trabalho no Brasil. O cenário político atual reflete uma pressão crescente vinda da sociedade civil e de movimentos organizados, que encontraram eco em diversas alas do legislativo.

A votação ganha contornos de urgência após uma articulação estratégica que angariou apoio significativo, inclusive de setores da bancada do Partido Liberal (PL), sinalizando que o tema transcende as fronteiras ideológicas tradicionais e toca em uma pauta de interesse nacional comum. O texto que está sob análise dos parlamentares é, na verdade, um esforço de conciliação que funde duas propostas distintas, cada uma com seus próprios objetivos e defensores. De um lado, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) propõe uma alteração radical na escala laboral, substituindo o atual modelo 6x1 pelo formato 4x3, o que proporcionaria até três dias de descanso semanal, visando um equilíbrio maior entre a vida pessoal e as obrigações laborais. Do outro lado, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) foca na carga horária semanal, propondo uma redução das atuais 44 horas para 36 horas totais. Paralelamente a esse movimento parlamentar, o governo federal apresentou uma alternativa via projeto de lei (PL), que defende uma trajetória de transição mais cautelosa, sugerindo a redução para 40 horas semanais, uma proposta que busca o consenso entre a produtividade empresarial e o bem-estar dos colaboradores. A tramitação dessas medidas levanta discussões técnicas fundamentais sobre a hierarquia das normas e o rito legislativo. Alterar a Constituição através de uma PEC é um processo de maior complexidade, exigindo quórum qualificado e, por consequência, prescindindo de sanção direta do Poder Executivo. Contudo, essa via é considerada mais sólida juridicamente, uma vez que se incorpora ao texto constitucional. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem se posicionado enfaticamente em favor da via da PEC, argumentando que o tema exige um debate robusto, profundo e com a participação de todos os setores da economia, algo que o rito constitucional permite garantir com maior segurança e transparência. Para Motta, esta é a única forma de conferir a estabilidade necessária para que tal mudança transforme a realidade do trabalhador brasileiro sem causar sobressaltos severos aos sistemas produtivos. A expectativa é que este assunto domine as sessões legislativas pelos próximos meses, transformando-se em um dos principais pilares das discussões eleitorais. Para o Palácio do Planalto, a estratégia é clara: pautar temas que tratem diretamente da melhoria da qualidade de vida, do aumento da renda e da valorização do emprego, tentando reconectar a gestão atual com as demandas mais sensíveis das classes trabalhadoras. Enquanto o debate esquenta nos bastidores e nas comissões, diversos setores da sociedade aguardam os desdobramentos, cientes de que o resultado final impactará diretamente a economia, a dinâmica das empresas e a rotina de milhões de cidadãos que buscam maior equilíbrio entre o trabalho e as esferas social e familiar





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jornada De Trabalho PEC Câmara Dos Deputados Legislação Trabalhista CCJ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gasto livre do governo pode cair pela metade até 2030PEC para assistência social avança na Câmara e é ameaça para despesas discricionárias livres

Read more »

PT apresenta na Câmara projeto de lei para acabar com as bets no BrasilAlém de proibir as apostas de quantia fixa, projeto sugere multa de até R$ 2 bilhões e propõe lista de crimes relacionados à prática

Read more »

Comissão da Câmara aprova projeto que torna crime divulgar desafios a crianças na internetTexto ainda será votado no plenário da Casa

Read more »

Projeto que veda compra pública de leite importado avança na CâmaraFrente Parlamentar da Agropecuária articula aprovação da proposta

Read more »

Câmara prevê votação da política de minerais críticos na volta do feriado; PT vê ‘correria’ e ...Para o líder do partido de Lula na Câmara, o tema requer diálogo aprofundado

Read more »

Jorge Messias: CCJ do Senado remarca sabatina para o dia 29 de abrilTricolor abriu o placar com gol de Luciano e acumulou oportunidades desperdiçadas, mesmo jogando com um a mais desde os 5 minutos do segundo tempo

Read more »