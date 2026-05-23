CBF rejeita pedido do Flamengo para adiar partida; Marcha para Jesus em Rio; Daryl Tufekci e Alana Venum chocam com diferença de altura; Flamengo critica não adiamento de jogo; Vítimas de disparos investigadas; Lei mais avançada no metrô do que no trem; Passageiras relatam desvios e agressões; Mulher é presa após denúncia de água potável ruim

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rejeitou o pedido do Flamengo para adiar a partida do Brasileiro, alegando que a mudança beneficiaria apenas o próprio clube. Em outra notícia, milhares de pessoas começaram a ocupar as pistas da Avenida Presidente Vargas, aguardando a saída dos trios elétricos. Além disso, Daryl Tufekci e Alana Venum, de 30 e 34 anos, deixaram os seguidores chocados com a diferença de altura e estrutura física entre eles. O Flamengo criticou o não adiamento da partida contra o Coritiba, na semana que vem, alegando conflito de interesses. Em relação a outras notícias, vítimas de disparos foram investigadas pela Polícia Civil, aplicação da lei sancionada há dois meses está mais avançada no metrô do que no trem, e uma mulher foi presa após denunciar a péssima qualidade da água potável em uma cidade nos EUA.

CBF diz que rejeitou pedido do Flamengo para adiar partida pois mudança só beneficiaria o próprio clube Em resposta ao rubro-negro, entidade disse que data para liberação de jogadores convocados foi definida pela FIFA em maio de 2025 e calendário brasileiro foi acordado por todos os clubes em dezembro Marcha para Jesus: concentração reúne fiéis no Centro do Rio; 'Precisamos orar pela nação', diz um deles Milhares de pessoas começaram a ocupar as pistas da Avenida Presidente Vargas, à espera da saída dos trios elétricos, já nas primeiras horas deste sábado Daryl Tufekci e Alana Venum , de 30 e 34 anos, deixam os seguidores chocados com a diferença de altura e estrutura física entre eles Flamengo cita conflito de interesses e critica o não adiamento de sua partida no Brasileiro: 'O erro está muito claro' Devido ao alto número de jogadores convocados, clube desejava adiar o jogo contra o Coritiba, na semana que vem, pela última rodada antes da pausa para a Copa do MundoVítimas, de 18 e 25 anos, saíam de igreja no bairro Granja Rosalina quando foram atingidas por disparos; caso é investigado pela Polícia CivilAplicação da lei sancionada há dois meses está mais avançada no metrô do que no trem.

Passageiras relatam desvios e até agressões masculinas após alertasMulher é presa após denunciar a péssima qualidade da água potável em cidade nos EU





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