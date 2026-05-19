CBF promove megavento com convocação da Seleção Brasileira

A convocação da Seleção Brasileira seguiu uma trajetória diferente das convocatórias anteriores. Não ocorrendo na sede da CBF como tradicional, mas em um palco na próxima à Praça Mauá, com a Baía de Guanabara como background, serviu para exposição de marcas patrocinadas pela entidade.

A convocação da Seleção Brasileira fugiu à regra de todas as outras seleções, transformada numa megavento promovido pela CBF. Localizada no Museu do Amanhã, próximo à Praça Mauá e com a beleza da Baía de Guanabara como pano de fundo, serviu para exposição das marcas patrocinadas pela entidade.

Acho que faltou um melhor apuro criativo nas atuações de atores e bailarinos, e as escolhas de artistas e seus repertórios não foram tão sutis, mas o fato é que a convocação deixou de ser um ato administrativo para se transformar em um produto de entretenimento. Segundo a avaliação, a CBF entendeu que hoje a audiência não consome apenas o jogo, mas também a expectativa, o bastidores e a narrativa.

Isso fez com que a coletiva de imprensa se tornasse uma plataforma de conteúdo capaz de mobilizar milhões de pessoas





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