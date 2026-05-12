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CBF envia lista de 55 pré-convocados à Fifa para a Copa do Mundo; Danilo e Vitinho entre os candidatos

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CBF envia lista de 55 pré-convocados à Fifa para a Copa do Mundo; Danilo e Vitinho entre os candidatos
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📆5/12/2026 4:48 PM
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A Confederação Brasileira de Futebol encaminhou uma relação com 55 jogadores e 75 membros da comissão técnica à Fifa para a Copa do Mundo. Danilo e Vitinho, do Botafogo, estão entre os pré-convocados. O técnico Carlo Ancelotti divulgará os 26 atletas definitivos em 18 de maio.

A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) formalizou o envio à Fifa de uma lista com 55 jogadores pré-convocados para a próxima Copa do Mundo. Entre os atletas, estão destacadas figuras de clubes do Brasileirão, como Botafogo, Corinthians e outros times de destaque no cenário nacional.

A inclusão de jogadores provenientes de diferentes equipes reflete a diversidade de talentos considerados para a seleção. Um dos principais destaques é o volante Danilo, que aparece como o candidato mais forte para integrar a lista definitiva. Ele participou dos dois amistosos recentes da Seleção Brasileira, contra França e Croácia, onde demonstrou um bom desempenho, chegando inclusive a marcar um gol na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Sua atuação consolidou sua posição como uma das principais opções para a competição. Já Vitinho, que foi convocado pela primeira e única vez em outubro de 2025, devido à desistência de Vanderson, do Monaco, que se machucou durante a Champions League, também figura na relação prévia. Ambos aguardam agora a decisão final do técnico italiano Carlo Ancelotti, que reduzirá a lista de 55 para 26 atletas no anúncio definitivo.

Além dos jogadores, a CBF enviou uma pré-lista com até 75 membros da comissão técnica, incluindo não apenas o técnico Ancelotti, mas também seus auxiliares diretos e o coordenador Rodrigo Caetano. Médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais que trabalham paralelamente à Seleção Brasileira foram igualmente considerados.

No entanto, assim como acontece com os atletas, a comissão técnica precisará ser reduzida para 27 nomes antes do início da competição. A lista final das convocações será divulgada no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde a expectativa é alta para ver quem comporá o elenco que representará o Brasil no mundial

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