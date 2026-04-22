CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Vasco x Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da comunicação do VAR que resultou na anulação do gol de Nuno Moreira na partida entre Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil. A árbitra Daiane Muniz recomendou a revisão por uma possível falta de Brenner em Bruno, zagueiro do Paysandu.
A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) tornou público o áudio da comunicação entre a equipe de árbitros de vídeo ( VAR ) durante o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que opôs Vasco da Gama e Paysandu no Estádio do Mangueirão, em Belém.
A divulgação ocorreu em meio à intensa discussão gerada pela anulação de um gol marcado por Nuno Moreira, jogador do Vasco, durante a partida que terminou com a vitória vascaína por 2 a 0. A decisão de anular o gol, tomada após a revisão no VAR, foi considerada controversa por muitos observadores e torcedores, levantando questionamentos sobre a interpretação das regras e a influência do VAR no resultado da partida.
A árbitra responsável pelo VAR, Daiane Muniz, recomendou a revisão do lance devido a uma possível falta cometida pelo atacante Brenner em Bruno, zagueiro do Paysandu. Em sua comunicação com o árbitro principal, Ramon Abatti Abel, Daiane detalhou a infração, apontando que Brenner utilizou a mão esquerda para puxar e segurar a camisa do defensor durante a jogada. Ela enfatizou que o zagueiro tentava se desvencilhar da marcação com a mão direita, mas foi impedido pelo puxão na camisa.
A árbitra de vídeo orientou o árbitro a observar atentamente o movimento da camisa do zagueiro, que, segundo ela, foi deslocada pelo puxão de Brenner. A transcrição do áudio revela a clareza da recomendação de Daiane, que buscou fornecer ao árbitro principal informações precisas para a tomada de decisão. A análise da jogada pelo VAR foi crucial para a anulação do gol, alterando o curso da partida e gerando debates acalorados sobre a justiça da decisão.
Após receber a recomendação do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel se dirigiu ao monitor para analisar o lance em detalhes. Após a revisão, o árbitro concordou com a avaliação da equipe de vídeo e assinalou a falta de Brenner em Bruno. Ele justificou a decisão afirmando que o atacante do Vasco puxou a camisa do zagueiro do Paysandu de forma clara e evidente, cometendo uma infração às regras do jogo.
A concordância do árbitro com a avaliação do VAR selou a anulação do gol de Nuno Moreira, confirmando a decisão que gerou controvérsia. O resultado da partida, com a vitória do Vasco por 2 a 0, coloca a equipe carioca em uma posição vantajosa para o jogo de volta, que será disputado no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio, às 19h (horário de Brasília).
O Vasco poderá perder a partida por até um gol de diferença e ainda assim avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será definida em uma disputa de pênaltis, adicionando um elemento de imprevisibilidade ao confronto.
A CBF, ao divulgar o áudio do VAR, busca promover a transparência e o debate sobre as decisões tomadas durante as partidas, contribuindo para a evolução do futebol brasileiro e aprimorando a aplicação das regras do jogo
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