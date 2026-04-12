CBF busca renovar contrato de Ancelotti até 2030 antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está empenhada em renovar o contrato de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, até 2030. A decisão visa garantir a continuidade do projeto e evitar a instabilidade de outras épocas. Rodrigo Caetano, Diretor de Seleções da CBF, confirmou o andamento das negociações e a importância da permanência do treinador italiano.

Anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira em 12 de maio do ano passado, Carlo Ancelotti demonstra grande prestígio na Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ). A entidade, em um movimento estratégico e ambicioso, está empenhada em renovar o contrato do técnico italiano antes mesmo da realização da Copa do Mundo, estendendo seu vínculo até 2030.

A iniciativa, liderada pelo presidente Samir Xaud e pelos vice-presidentes da CBF, visa assegurar a continuidade do projeto técnico e evitar a repetição de experiências passadas, nas quais treinadores encaravam o Mundial como o fim de um ciclo. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, Rodrigo Caetano, Diretor de Seleções da CBF, expôs os detalhes da negociação e a importância da permanência de Ancelotti no comando da equipe. Caetano afirmou que a renovação está bem encaminhada, com o apoio e envolvimento da alta cúpula da CBF. Ele expressou sua opinião pessoal e profissional, considerando a extensão do contrato uma decisão acertada, destacando o tempo que Ancelotti ainda tem a contribuir com a Seleção. Caetano mencionou a oportunidade de liderar a transição de jovens talentos que atuam tanto no exterior quanto no Brasil, além do apreço de Ancelotti pelo país, sua adaptação ao estafe e sua integração com as categorias de base e clubes brasileiros, fatores que justificam a busca pela renovação. A ideia é corrigir práticas do passado, garantindo um treinador no pós-Copa e proporcionando tranquilidade para toda a delegação, evitando especulações sobre a substituição do técnico durante o torneio. A gestão da CBF enxerga a continuidade como fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro, apostando na experiência e no conhecimento de Ancelotti para alcançar grandes resultados. \O desempenho de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira demonstra um início promissor. Em 10 jogos, o técnico contabiliza 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 18 gols marcados e 8 sofridos, resultando em um aproveitamento de 56,6%. Esses números refletem um processo em andamento, com a expectativa de evolução e consolidação da equipe sob a liderança do treinador italiano. A CBF confia no trabalho de Ancelotti e acredita que ele pode conduzir a Seleção Brasileira a novos patamares, tanto em termos de resultados quanto de desenvolvimento de jogadores. A renovação do contrato é vista como um investimento estratégico, que visa garantir a estabilidade e a continuidade do projeto, permitindo que Ancelotti tenha tempo suficiente para implementar suas ideias e colher os frutos de seu trabalho. A programação da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026 está definida e demonstra o planejamento detalhado da comissão técnica. Em 11 de maio, Carlo Ancelotti definirá a lista de 55 pré-convocados, que serão inscritos pela Fifa. Em 18 de maio, o técnico anunciará a lista final de 26 jogadores convocados para a competição. A partir de 25 de maio, os jogadores se apresentarão para a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A seleção realizará um amistoso contra o Panamá em 31 de maio, no Maracanã, e viajará para os Estados Unidos em 1º de junho, onde ficará sediada em Nova Jersey. Um amistoso contra o Egito está marcado para 6 de junho, em Cleveland, e a estreia na Copa do Mundo será contra o Marrocos, em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. \A Copa do Mundo de 2026 promete ser um evento emocionante, com a participação de seleções de todo o mundo. Os grupos da competição já foram definidos, com a participação do Brasil no Grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia. A competição reunirá grandes seleções e jogadores de destaque, prometendo muita emoção e disputas acirradas. A expectativa é que a Seleção Brasileira, sob o comando de Ancelotti, faça uma boa campanha e brigue por um lugar no pódio. A renovação do contrato de Ancelotti demonstra a confiança da CBF no trabalho do técnico e a vontade de construir um projeto de longo prazo. A entidade acredita que a continuidade é fundamental para o sucesso da Seleção Brasileira e que Ancelotti é o nome ideal para liderar o time em busca de seus objetivos. A torcida brasileira espera ansiosamente pela Copa do Mundo e confia no trabalho de Ancelotti para trazer mais alegrias ao futebol nacional. A preparação da Seleção, o planejamento da CBF e a confiança no treinador italiano são elementos importantes para o sucesso da equipe no Mundial. A união de esforços e a busca por excelência são fundamentais para alcançar os objetivos e colocar o Brasil novamente no topo do futebol mundial. A renovação de Ancelotti é um passo importante nesse sentido, mostrando que a CBF está comprometida com um projeto de longo prazo e com a construção de uma equipe forte e competitiva. A expectativa é alta e a torcida brasileira espera que a Seleção faça uma grande campanha na Copa do Mundo, sob a liderança de Carlo Ancelotti





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