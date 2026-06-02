CBF afasta árbitro e responsável pelo VAR após polêmicas em jogo do Palmeiras

A CBF afastou o árbitro Felipe Fernandes de Lima e o responsável pelo VAR após identificar erros de procedimento em dois lances da partida entre Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras havia criticado a arbitragem em nota oficial.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) afastou o árbitro Felipe Fernandes de Lima e o responsável pelo VAR da partida, Antonio Magno Lima Cordeiro, após avaliar os lances que geraram debate na vitória da equipe paulista por 1 a 0, no último domingo (31), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações do UOL, a comissão identificou erros de procedimento em dois momentos da partida e decidiu retirar os profissionais das próximas escalas. O afastamento vale para jogos das Séries B durante o período da Copa do Mundo e, antes de retornarem às atividades, eles passarão por treinamentos. O primeiro lance analisado foi a anulação de um gol da Chapecoense.

Internamente, a avaliação da CBF é de que a revisão resultou em uma decisão incorreta, já que o contato identificado não teve influência direta sobre a disputa da bola. A comissão também considerou inadequada a forma como ocorreu a revisão do lance. O segundo episódio envolveu o pênalti marcado para a Chapecoense após revisão do VAR.

De acordo com o entendimento da entidade, não havia imagens conclusivas capazes de comprovar que a infração aconteceu dentro da área, o que tornou inadequada a intervenção da arbitragem de vídeo. A decisão da CBF foi tomada horas depois de o Palmeiras divulgar uma nota criticando a atuação da arbitragem na partida. O clube questionou a anulação do gol da Chapecoense, alegando que houve um empurrão sobre o zagueiro Murilo na origem da jogada.

O Palmeiras também contestou a revisão que resultou na marcação do pênalti para a equipe catarinense, sustentando que não existiam imagens suficientes para determinar o local exato da infração. Na mesma manifestação, o clube afirmou que parte das discussões sobre arbitragem envolvendo a equipe tem sido impulsionada por "narrativas falsas" e criticou a atuação de "influenciadores e pseudojornalistas" que, segundo a nota, buscam "audiência e engajamento" ao comentar decisões relacionadas ao Palmeiras





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