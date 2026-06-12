CazéTV enfrenta críticas por transmissão da Copa do Mundo

A emissora CazéTV foi criticada por destacar o crescimento no número de inscritos ligados à cobertura do torneio da Copa do Mundo. A ação gerou debates sobre a adesão da emissora aos direitos de transmissão.

A emissora CazéTV enfrentou críticas de parte do público após destacar por cerca de dois minutos o crescimento no número de inscritos ligados à cobertura do torneio da Copa do Mundo.

A ação gerou debates sobre a adesão da emissora aos direitos de transmissão. A discussão ganhou força porque, durante o Jornal Hoje, apresentadores anunciaram a transmissão de Coreia do Sul x República Tcheca na programação da emissora.

No entanto, o confronto faz parte do pacote de jogos exclusivos da CazéTV. Além disso, a emissora assinou um acordo para transmitir a Premier League no Brasil. A CazéTV também foi criticada por incluir anúncios e informações sobre o número de inscritos durante a transmissão do jogo, o que gerou saudades do monopólio da Globo.

A discussão sobre a adesão da CazéTV aos direitos de transmissão da Copa do Mundo gerou críticas de parte do público e reforçou a importância de uma transmissão séria e sem interrupções





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