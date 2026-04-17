Caverna sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamo Pré-histórico e Vestígios Humanos Milenares

Descoberta excepcional na Caverna Wogan, sob o Castelo de Pembroke, revela ossos de hipopótamo de 120 mil anos e evidências de presença humana, incluindo neandertais, revolucionando o estudo da pré-história britânica e das mudanças climáticas.

Uma descoberta arqueológica extraordinária sob o Castelo de Pembroke, no País de Gales, está reescrevendo a história da pré-história britânica. Na Caverna Wogan , equipes de escavação identificaram vestígios surpreendentes que abrangem milênios, incluindo ossos de um hipopótamo pré-histórico com 120 mil anos, além de restos de mamutes-lanosos e evidências da presença de humanos primitivos, possivelmente neandertais.

Esta revelação é considerada um achado único, comparável a um evento que ocorre apenas uma vez na vida, segundo os pesquisadores envolvidos. A excepcionalidade do sítio reside na sua capacidade de oferecer uma janela rara para as mudanças climáticas e as complexas adaptações humanas que moldaram a região ao longo de vastos períodos temporais. A escavação na Caverna Wogan, realizada nos últimos anos, desvendou um cenário que vai muito além da história medieval comumente associada ao Castelo de Pembroke. A presença de um hipopótamo em terras galesas há 120 mil anos levanta questões fascinantes sobre as condições ambientais da época. Este período interglacial, significativamente mais quente do que o clima atual, permitiu a expansão de espécies que hoje não são encontradas na Grã-Bretanha. Paralelamente, os vestígios humanos encontrados sugerem uma ocupação contínua e multifacetada. A identificação de diferentes camadas de assentamento humano, desde Homo sapiens primitivos até grupos anteriores, como os neandertais, oferece aos cientistas a oportunidade ímpar de reconstruir uma cronologia detalhada da presença humana na área. As evidências mais recentes de atividade humana na caverna podem datar de aproximadamente 11.500 anos atrás, no período pós-última Era do Gelo, ampliando ainda mais o espectro temporal da descoberta. A caverna, conhecida há séculos e acessível por uma antiga escada em espiral, havia sido subestimada em termos de seu potencial arqueológico. Acredita-se que tenha sido escavada na era vitoriana, mas o material considerado relevante era escasso. No entanto, escavações mais rigorosas e focadas, conduzidas entre 2021 e 2024, revelaram sedimentos incrivelmente preservados e repletos de achados significativos. O sucesso destas pesquisas recentes garantiu financiamento substancial para um projeto de pesquisa de cinco anos, com o objetivo de aprofundar o estudo das transformações ambientais e da evolução humana. Jon Williams, gerente do Castelo de Pembroke, enfatizou a importância da descoberta para a preservação e divulgação deste novo capítulo da história local, que se distingue da narrativa medieval tradicional. A expectativa é que a Caverna Wogan se estabeleça como um dos mais valiosos arquivos da pré-história britânica, oferecendo insights sem precedentes sobre a intersecção entre clima, fauna e hominídeos ao longo de mais de 100.000 anos. Novas fases de escavação estão previstas para o final de maio, prometendo novas revelações





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