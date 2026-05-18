Cavaliers vencem Pistons na série das semifinais do Leste da NBA

O Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons na série das semifinais do Leste da NBA, com Donovan Mitchell e Evan Mobley como principais artilheiros. James Harden teve uma atuação apagada e terminou com apenas 9 pontos.
Donovan Mitchell , seguido por Jarrett Allen e Sam Mirrell, ambos com 23 acertos, e Evan Mobley , que marcou 21. James Harden fez uma exibição apagada e terminou com apenas 9 pontos.
O time teve como principal pontuador o armador Daniss Jenkins, com 17 tentos. Com superioridade nas ações dentro do garrafão, o Cleveland Cavaliers começou com uma boa vantagem de 8 a 3. O Detroit Pistons aproveitou os turnovers para empatar em 13 a 13, com seis pontos de Daniss Jenkins. Os Cavs rapidamente voltaram à frente, tendo como principal arma as bolas de três: Sam Merrill acertou duas, e Evan Mobley e Donovan Mitchell converteram uma cada.
O time da casa descontou no mesmo quesito com Marcus Sasser, mas, na saída de bola, Mitchell recebeu e mandou do meio da quadra no último segundo: 31 a 22. Com menos de um minuto, os Pistons já haviam anotado duas cestas do garrafão, mas depois foram neutralizados pela defesa adversária e passaram quatro minutos em branco. Pelos Cavs, Sam Merrill chamou a responsabilidade, convertendo duas bolas de três pontos, uma de dois e um lance livre.
Donovan Mitchell, principal articulador do time de Cleveland, mandou uma bandeja para abrir 20 de margem. A equipe de Detroit chegou a descontar, mas não foi párea para impedir os contra-ataques dos visitantes, que voltaram a ter 20 pontos a mais em dois momentos. No final do período, Ausar Thompson pontuou da zona de três e diminuiu o prejuízo: 64 a 47.
O Cleveland Cavaliers concentrou suas ações tranquilamente dentro do garrafão, acertando apenas uma bola do perímetro com Donovan Mitchell. O ala-armador ditou o ritmo do terceiro quarto, com 15 pontos, além das assistências que serviram Jarrett Allen e Evan Mobley e das jogadas individuais. Já o Detroit Pistons não conseguiu criar oportunidades para sair da desvantagem e viu a equipe rival dominar completamente o jogo, fechando a parcial 26 pontos atrás: 99 a 73.
Mesmo tendo vantagem superior a 30 pontos, o técnico Kenny Atkinson manteve seus titulares em quadra durante boa parte do quarto final. Os jogadores, por sua vez, abraçaram a missão de manter os times distantes no placar e, sem grandes esforços, se fizeram dominantes por mais 12 minutos. Os torcedores dos Pistons foram deixando aos poucos a Little Caesars Arena, simbolizando a falta de esperança em um time que estava atordoado e sem inspiração por parte de seus principais atletas.
Na enterrada do reserva Nae'Qwan Tomlin, os Cavs desempataram a série: 125 a 94.
