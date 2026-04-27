Catalunha retira financiamento público a escolas do Opus Dei, mas mantém convênio para educação infantil

O Departamento de Educação da Catalunha negou o convênio a escolas vinculadas ao Opus Dei no ensino fundamental e médio por segregar alunos por sexo, mas encontrou uma forma de manter a financição pública para a educação infantil. As escolas adaptaram-se criando novos centros para preservar parte do financiamento.

A afirmação de que a Catalunha deixará de financiar as escolas vinculadas ao Opus Dei é uma verdade a medias. O Departamento de Educação negou o convênio a esses colégios nas etapas de ensino fundamental e ensino médio por separar meninos e meninas em sala de aula, algo que a lei educacional estatal Lomloe não permite.

No entanto, as direções encontraram um mecanismo para não perder toda a financição pública: separar em centros diferentes a etapa de educação infantil, que tradicionalmente tem sido mista, do restante dos cursos, onde se aplica o modelo diferenciado. Dessa forma, conseguiram que a Generalitat concedesse o convênio por seis anos. O Departamento de Educação publicou no início de março a resolução provisória de renovação dos convênios em todas as etapas educativas.

Após uma batalha administrativa e judicial entre a Generalitat e as escolas, finalmente a nova lei educacional estatal, Lomloe, forneceu o guarda-chuva normativo para que a Catalunha pudesse retirar a financição pública desses centros que defendem o modelo diferenciado, ou seja, segregar os alunos por motivo de sexo. Há quatro anos, já havia sido retirado o convênio da etapa do ensino médio, mas agora também foi eliminado na educação infantil do segundo ciclo e no ensino fundamental, isto é, de 3 a 12 anos.

No total, 247 grupos de oito centros. Com uma normativa contra o modelo diferenciado que defendem, as escolas do Opus estavam cientes de que perderiam a financição este ano, para o próximo curso, e buscaram a fórmula para sobreviver como privadas: fundindo-se com uma escola gêmea (uma de meninos com outra de meninas) para reduzir custos, compartilhando instalações, recursos e professores.

Assim, durante este último ano, foram conhecidas as fusões de Viaró com Canigó (Sant Cugat e Barcelona), La Farga com La Vall (Sant Cugat e Sabadell), Bell-lloc com Les Alzines (Girona) e Pineda com Xaloc (L’Hospitalet de Llobregat). Porém, os grandes centros do Opus viram que poderiam salvar a etapa de educação infantil, onde a escolarização já é mista, e optaram por um movimento administrativo para criar um novo centro — com código independente — para todas as etapas privadas e manter o que já têm com convênio para a educação infantil.

Os diferentes processos estão registrados em várias resoluções do Departamento de Educação, publicadas no Diário Oficial da Generalitat durante os meses de fevereiro e março. No caso de La Vall e La Farga, mantêm essa nomenclatura para a etapa de educação infantil, enquanto o novo centro levará o nome tradicional com o acréscimo de “ensino fundamental, ensino médio e bacharelato”. Viaró, por sua vez, criou o centro Hexàgons para alunos de zero a seis anos.

O caso das escolas de L’Hospitalet de Llobregat é diferente, já que há duas décadas os alunos de educação infantil já contam com um centro próprio, Avantis, localizado exatamente entre os dois colégios de ensino fundamental: Xaloc (de meninos) e Pineda. Como nos outros casos, Avantis também mistura meninos e meninas e, por isso, mantém o convênio educativo em suas seis linhas, o que se traduz em cerca de 500 alunos de 0 a 6 anos.

Do lado oposto estão os centros de Girona — Bell-lloc e Les Alzines —, que também haviam considerado a possibilidade de criar um novo centro de educação infantil, mas finalmente descartaram essa ideia, de modo que essa etapa também será de regime privado a partir do próximo curso.

“Não era a melhor opção porque não ter continuidade com convênio no ensino fundamental nos levava a uma situação pouco coerente para as famílias, gerava incerteza e dificultava a construção de um projeto educativo sólido e estável”, afirmam desde os centros. Além disso, admitem que isso lhes dá liberdade para escolarizar alunos dos arredores de Girona, algo que agora tinham limitado seguindo as normas de pré-inscrição da Generalitat.

O futuro incerto que oferecia ser um centro privado levou a escola de Camp Joliu, em l’Arboç, a decidir passar para o modelo misto e manter o convênio. De fato, este foi um dos primeiros centros, junto com Viaró, a renunciar à financição para poder manter o modelo diferenciado há quatro anos. Na época, apenas afetava o ensino médio.

“Renunciamos à financição no ensino médio, mas não podemos nos dar ao luxo de perdê-la também no ensino fundamental. Pelo contexto em que se encontra a escola, não podemos nos manter como privados, então não podemos renunciar ao convênio”, admite uma porta-voz da escola, que já comunicou sua decisão às famílias antes da Páscoa. Neste caso, a mistura de meninos e meninas será simples, já que agora estudam em edifícios separados, mas no mesmo terreno. A Educação concedeu-lhes em março o convênio em todas as etapas





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