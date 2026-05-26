Castro resigna após condenação por abuso de poder e fica inelegível até 2030

Em 2023, o ex-governador do Rio de Janeiro, Marcelo Castro, renunciou ao cargo após ser condenado por abuso de poder e econômico. A decisão foi tomada para evitar a cassação formal do mandato e evitar a perda de seu mandato até 2030.

Alvo hoje de uma operação da PF num período de menos de duas semanas,deixou para trás um governo marcado por uma sucessão de escândalos, investigações e suspeitas de corrupção que se assemelham, inclusive, a roteiros que derrubaram outros ex-governadores do Rio de Janeiro.

Em 16 de maio, o motivo foram suas relações suspeitas com a Refit, a maior devedora de impostos do Brasil. Hoje, a encrenca em que está metido está relacionada às investigações sobre a aplicação de quase R$ 1 bilhão do Rioprevidência, o fundo de pensão dos servidores públicos do Rio de Janeiro, em letras financeiras do notório Banco Master.

A lista é extensa: suspeitas de cargos fantasmas na Ceperj e na Uerj, pagamentos em dinheiro vivo, acusações de abuso de poder eleitoral, investigações sobre programas de assistência social, proximidade com empresários investigados, suspeitas de favorecimento à Refit e a ligação quase bilionária entre a Rioprevidência e Banco Master, de Daniel Vorcaro. O caso mais explosivo é justamente o da Refit.

A PF afirma que a gestão Castro usou a estrutura do estado para favorecer interesses do empresário Ricardo Magro, dono da refinaria de Manguinhos, alvo de investigação bilionária por fraude fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A investigação cita agentes públicos que receberiam mais de R$ 300 mil por mês para destravar processos da empresa, incluindo licenças ambientais.

Entre os pontos que mais chamaram atenção dos investigadores está uma lei aprovada durante o governo Castro que permitiu o parcelamento de R$ 9,5 bilhões em dívidas da Refit com descontos de até 95% em juros e multas — apelidada nos bastidores do Rio de “Lei Ricardo Magro”. Ao mesmo tempo, há a bomba envolvendo a Rioprevidência.

Embora o rombo da fundação previdenciária venha de governos anteriores, o desgaste no governo Castro ganhou dimensão explosiva quando o fundo passou a ser ligado ao colapso do Master. Motivo: a Rioprevidência aplicou quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do banco, mesmo diante de alertas do TCE sobre os riscos da operação.

A PF já deflagrou a Operação Barco de Papel, que prendeu Deivis Marcon Antunes, ex-diretor-presidente do Rioprevidência indicado por Castro, acusado de obstrução de investigações e ocultação de provas. Mas talvez o maior desgaste político de Castro até agora tenha vindo da chamada ‘folha secreta’ da Ceperj.

Segundo as investigações eleitorais, o governo teria criado uma máquina paralela de contratações com mais de 27 mil cargos temporários na Ceperj e outros 18 mil na Uerj para abastecer uma rede de cabos eleitorais na campanha de 2022. O escândalo ganhou contornos ainda mais tóxicos quando veio à tona que milhares de pagamentos eram feitos em dinheiro vivo, diretamente na boca do caixa. Foi justamente esse conjunto de suspeitas relacionadas à folha secreta que levou o caso ao TSE.

Castro acabou condenado por abuso de poder político e econômico e ficou inelegível até 2030. Antes da conclusão do julgamento, renunciou ao cargo numa tentativa de evitar a cassação formal do mandato. Outro fantasma que perseguiu o ex-governador foi a investigação sobre a Fundação Leão XIII, instituição do governo do Rio de Janeiro voltada para a assistência social e o combate à pobreza extrema.

Delatores acusaram Castro de receber propina em dinheiro vivo para manter contratos ligados a programas sociais voltados a populações vulneráveis — ainda no período em que era vice-governador. O caso acabou encerrado no STF por questões processuais envolvendo foro, mas nunca deixou completamente o radar político do Rio. Em 2023, em um dos desdobramentos da operação que investigou as possíveis fraudes em programas assistenciais, Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação de Castro, chegou a ser preso





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcelo Castro Renuncia Abuso De Poder Eleitorais Investigação Folha Secreta Ceperj Uerj Rioprevidência Banco Master Ricardo Magro Lei Ricardo Magro Operação Barco De Papel Deivis Marcon Antunes STF Vinícius Sarciá Rocha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China inicia missão que manterá astronauta por um ano no espaçoLançamento faz parte da estratégia de Pequim para enviar humanos à Lua até 2030

Read more »

Canaltv - Noticias - MMA - Fortaleza - February 2023O torneio reuniu oito lutadoras e contou com lutas emocionadas e técnicas. As quatro semifinalistas são: Nágila Goku, Representando São Paulo, Regiane Borges, Mineira; Yasmin Guimarães, Carioca; Bianca Sattelmayer, Paulistana.

Read more »

Secretaria de Saúde amplia postos de vacinação contra a gripe no Rio | Rio de JaneiroMunicípio reforça combate à influenza com mais de 400 pontos de imunização até o fim da campanha

Read more »

China prevê investir mais de RMB 5 trilhões em novas redes elétricas até 2030Atualmente, a China opera uma rede elétrica interligada capaz de atender a um consumo anual superior a 10 trilhões de kWh e integrar mais de 1,8 bilhão de kW de energia renovável

Read more »