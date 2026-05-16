Castro rebate suspeitas da PF sobre esquema Refit

O ex-governador do Rio Cláudio Castro divulgou um vídeo para rebater as suspeitas levantadas pela Polícia Federal na Operação Sem Refino, que investiga um esquema bilionário de fraude tributária, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o Grupo Refit. Castro afirmou estar ‘inteiramente à disposição da Justiça’ e disse ter ‘absoluta convicção da lisura’ de todos os atos praticados durante sua gestão.

O ex-governador do Rio Cláudio Castro divulgou um vídeo nesta sexta-feira (15) para rebater as suspeitas levantadas pela Polícia Federal na Operação Sem Refino , que investiga um esquema bilionário de fraude tributária , lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o Grupo Refit .

Na gravação, Castro afirmou estar ‘inteiramente à disposição da Justiça’ e disse ter ‘absoluta convicção da lisura’ de todos os atos praticados durante sua gestão. Entre outros argumentos, ele afirma que o estado ‘foi o único’ a conseguir cobrar dívidas da Refit. Segundo relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PF apontou que Castro teria atuado de forma decisiva para proteger interesses do grupo empresarial comandado por Ricardo Magro.

O empresário foi alvo de mandado de prisão na operação e o ex-governador, de um mandado de busca e apreensão. Segundo a PF, a relação entre Castro e a Refit foi marcada por uma série de medidas políticas, administrativas e jurídicas que criaram um ambiente institucional favorável à continuidade do esquema criminoso atribuído ao grupo, que é considerado um dos maiores devedores de impostos do país.

Castro afirmou que, após ter acesso à decisão judicial que embasou a operação, concluiu que ‘há algo estranho, muito estranho’ no caso. Segundo ele, seus advogados vão apresentar ao STF um memorial para contestar ‘as ilações irresponsáveis apresentadas pela autoridade policial’. Cláudio Castro gravou vídeo se defendendo — Foto: Reprodução No vídeo, o ex-governador argumentou que sua gestão foi a única a conseguir cobrar valores devidos pela Refit a estados.

Segundo Castro, o governo estadual firmou um acordo que já teria garantido mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

‘Então pergunto: quem estaria beneficiando devedores e, ao mesmo tempo, sendo o único a conseguir cobrar o pagamento de dívidas? ’, questionou. O ex-governador também disse que a Procuradoria-Geral do Estado atuou judicialmente em ações contra diversas empresas devedoras, e não apenas contra a Refit. Outro ponto rebatido pelo ex-governador foi a suspeita de que ele teria sancionado uma lei complementar para beneficiar a empresa.

Segundo Castro, a Refit já possuía acordo de pagamento com o estado antes da criação da legislação mencionada na investigação. Ele afirmou que a renegociação das dívidas ocorreu após decisão judicial que obrigou o governo estadual a cumprir uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2022, de autoria do então presidente da Alerj, André Ceciliano.

Castro também argumentou que a Lei Complementar 225, citada pela PF, foi baseada em recomendação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), aprovada pelos 27 estados.

‘Essa empresa sequer aderiu ao programa aprovado por essa lei’, declarou. O ex-governador também rebateu suspeitas envolvendo alertas feitos por órgãos ambientais sobre operações da refinaria. Segundo ele, não há ilegalidade no fato de o órgão ambiental comunicar à Agência Nacional do Petróleo (ANP) o transporte de combustíveis durante o carnaval. Castro também questionou a interpretação dada pela PF a medidas relacionadas ao encerramento das atividades da empresa.

Ao fim da gravação, o ex-governador sugeriu motivação política para a operação.

‘Em anos de eleição, infelizmente, esse expediente sempre é usado. Isso é triste, muito triste. Mesmo assim, continuo acreditando na Justiça do meu país hoje e sempre’, afirmou





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