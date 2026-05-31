Casos suspeitos de Ebola no Brasil: Risco de transmissão é baixo, diz Ministério da Saúde

A Prefeitura do Rio informou que um homem belga vindo de Uganda foi diagnosticado com Ebola no Brasil. O paciente está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Já em São Paulo, um homem de 37 anos vindo da República Democrática do Congo também apresentou sintomas de Ebola e foi diagnosticado com a doença.

A Prefeitura do Rio informou que um homem belga vindo de Uganda, país que está em meio a um surto de Ebola , foi diagnosticado com a doença no Brasil .

O paciente, que está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, é um dos dois casos suspeitos de Ebola no país. Já em São Paulo, um homem de 37 anos vindo da República Democrática do Congo também apresentou sintomas de Ebola e foi diagnosticado com a doença.

As autoridades responsáveis pelos dois casos suspeitos afirmam que o risco de transmissão de Ebola no Brasil é baixo, pois a doença não é transmitida pelo ar e a infecção ocorre por contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas. O Ministério da Saúde ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, que prevê a intensificação do monitoramento de viajantes procedentes de países afetados pelo surto, a identificação de casos suspeitos, o isolamento de pacientes e o acompanhamento de seus contatos.

Além disso, o Brasil não mantém voos diretos para a região mais afetada pelo surto, o que reduz a circulação de viajantes potencialmente infectados e a probabilidade de introdução da doença no país





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