Casos de hantavírus associados à variante Andes no navio MV Hondius

O navio MV Hondius, que transportava 147 passageiros e tripulantes em uma viagem pela América do Sul, está envolvido em um surto de hantavírus associado à variante Andes, considerada a única cepa conhecida com potencial de transmissão entre pessoas. Até o momento, o surto já provocou três mortes.

Casos estão ligados ao surto registrado no navio MV Hondius, que já deixou três mortos e mobiliza autoridades sanitárias. A variante Andes, identificada nos casos ligados ao MV Hondius, é a única conhecida até hoje com possibilidade de transmissão entre humanos .

Segundo a ministra da Saúde da França, Stéphanie Rist, o estado de saúde da mulher piorou durante a noite e foi internada em um hospital de referência. O governo francês informou ainda que 22 pessoas consideradas contatos próximos foram colocadas em isolamento, incluindo passageiros que compartilharam voos entre Santa Helena, Joanesburgo e Amsterdã com pessoas infectadas. Ambos os passageiros do cruzeiro MV Hondius serão encaminhados ao Centro Médico da Universidade de Nebraska, especializado no tratamento de patógenos emergentes.

O navio MV Hondius transportava 147 passageiros e tripulantes em uma viagem iniciada em Ushuaia, na Argentina, com passagem por diversas ilhas do Atlântico. Durante o trajeto, surgiram casos de hantavírus associados à variante Andes, considerada a única cepa conhecida com potencial de transmissão entre pessoas. Até o momento, o surto já provocou três mortes.

Diana Rojas, diretora de viagens da empresa Oceanwide Expeditions, afirmou que manter os passageiros confinados no navio por tanto tempo ‘não seria humano’ devido ao impacto psicológico da medida. Segundo ela, o uso de máscaras N95 e higiene frequente das mãos são considerados suficientes porque o vírus não apresenta facilidade de transmissão semelhante à da covid-19





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