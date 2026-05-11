Casos alarmantes de presença do crime organizado em todo o país

Pesquisa mostra que quase 70 milhões de brasileiros acreditam na presença do tráfico de drogas, facções ou milícias em suas cidades, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Quase 70 milhões de brasileiros percebem a presença do crime organizado - como tráfico de drogas , facções ou milícias - no local onde moram. É o que revela uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Datafolha.
Nas capitais e também no interior, dividir espaço com o crime se tornou uma realidade. Facções como o Comando Vermelho e o PCC, que por décadas se concentraram nos grandes centros, expandiram a atuação para cidades médias e pequenas. 68,7 milhões de pessoas, 41,2% da população acima de 16 anos, percebem a presença de criminosos ligados ao tráfico ou às milícias onde vivem
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