Caso suspeito de Ebola em SP é descartado; diagnóstico confirma meningite meningocócica

Paciente de 37 anos que retornou da RDC foi inicialmente investigado por Ebola, mas exames genéticos do IAL descartaram o vírus e confirmaram meningite meningocócica. Autoridades reforçam protocolos de vigilância e isolamento, destacando o baixo risco de introdução do Ebola no Brasil.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou que o caso suspeito de Ebola que estava sob investigação na capital paulista foi, na verdade, uma meningite meningocócica .

O paciente, um homem de 37 anos, foi internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas depois de retornar de uma viagem recente à República Democrática do Congo (RDC), país onde há um surto significativo da doença hemorrágica. Durante a internação, ele apresentou febre alta, dores de cabeça intensas e sintomas neurológicos que inicialmente levaram a equipe médica a considerar a hipótese de infecção pelo vírus Ebola.

Entretanto, o diagnóstico definitivo foi obtido por meio de sequenciamento genético realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) ao longo do fim de semana, que descartou a presença do coronavírus e confirmou a meningite meningocócica, permitindo o início do tratamento adequado. Além desse caso, a imprensa informou que outro paciente, de nacionalidade belga, havia sido admitido em isolamento no mesmo hospital após apresentar febre e ter sido diagnosticado com malária ao chegar da Uganda.

O homem foi encaminhado ao Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, onde foi confirmado o diagnóstico de malária e, simultaneamente, foram adotados protocolos rígidos de biossegurança para evitar qualquer risco de transmissão de agentes patogênicos. Em São Paulo, todos os casos suspeitos de doenças de alta vulnerabilidade, como o Ebola, devem ser comunicados imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal e ao Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado (CVE‑SP), que coordenam a resposta institucional e orientam os serviços de saúde sobre as medidas de contenção, isolamento e investigação laboratorial.

A Secretaria de Saúde do Estado divulgou, na última semana, um documento detalhado contendo as diretrizes para o manejo do surto em curso na RDC. Entre as recomendações estão a definição clara de caso, a notificação imediata, o isolamento de pacientes suspeitos, o manejo clínico inicial, os fluxos assistenciais e a investigação laboratorial.

Embora o risco de introdução do Ebola no Brasil e na América do Sul seja considerado muito baixo, devido à dificuldade de transmissão do vírus e à inexistência de voos diretos entre as regiões afetadas, as autoridades mantêm a vigilância intensificada. O Ministério da Saúde ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, que prevê a observação rigorosa de viajantes provenientes de áreas endêmicas, o monitoramento de contatos e o isolamento de casos suspeitos, sem, contudo, impor restrições de fronteira ou interrupções ao comércio.

O surto na RDC, que já registrou 906 casos suspeitos e 223 mortes, é particularmente complexo porque envolve a cepa Bundibugyo, uma variante rara para a qual não há vacina disponível. O primeiro caso documentado da cepa ocorreu em uma enfermeira que desenvolveu sintomas em 24 de abril, na cidade de Bunia, província de Ituri, evidenciando que o vírus já circulava sem detecção por semanas.

A falta de notificação precoce foi agravada por crenças locais que atribuíram a doença a causas místicas, levando muitas comunidades a buscar curandeiros em vez de serviços de saúde oficiais. A resposta coordenada entre o IAL, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde e as instituições de pesquisa como a Fiocruz demonstra o compromisso das autoridades brasileiras em conter a propagação de doenças emergentes, garantir o diagnóstico precoce e proteger a população, ao mesmo tempo em que evita pânico desnecessário diante de ameaças de baixa probabilidade de transmissão local





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