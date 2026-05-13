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Caso Orelha: MP pede arquivamento e aponta falhas na investigação

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Caso Orelha: MP pede arquivamento e aponta falhas na investigação
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📆5/13/2026 2:29 AM
📰jornalnacional
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O Ministério Público de Santa Catarina pediu arquivamento das investigações sobre a morte do cão Orelha, baseado em falta de provas de agressão. Além disso, aponta falhas na investigação policial, como a disseminação de informações não verificadas e a divulgação indevida de dados sigilosos.

Caso Orelha: MP pede arquivamento e aponta falhas na investigação - O Ministério Público de Santa Catarina pediu à Justiça o arquivamento das investigações sobre a morte do cão Orelha.

O MP concluiu que não há provas de que o animal tenha sido agredido, já que o cão era comunitário e vivia há pelo menos dez anos na Praia Brava, sendo cuidado por muitos moradores. No começo de janeiro de 2026, apareceu ferido e foi resgatado, mas morreu em uma clínica veterinária.

A polícia investigou quatro adolescentes como suspeitos, mas o relatório de atendimento feito 11 dias depois revelou uma lesão grave na cabeça, principalmente na face esquerda, descrita pelo veterinário, mas sem ferimentos aparentes em uma foto feita logo após a morte. A promotoria aponta as contradições como influenciadas pelo fato de os depoimentos terem sido tomados sob a repercussão do caso, influenciando a percepção deles sobre a realidade do atendimento realizado mais de 20 dias antes.

A instabilidade histórica foi apontada por Rodrigo Duarte da Silva, advogado de dois adolescentes, que criticou a concentração da polícia em uma única linha de investigação e a divulgação indevida de dados sigilosos e ameaças sofridas pelas famílias dos suspeitos. A Polícia Civil de Santa Catarina declarou a independência institucional e a decisão sobre o arquivamento sendo do Ministério Público

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