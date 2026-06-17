Caso Master: STF mantém presos Henrique e Felipe Vorcaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter presos Henrique e Felipe Vorcaro, respectivamente pai e primo de Tirâ-los da prisão. A decisão foi tomada após o julgamento da Segunda Turma do STF. O cenário mais provável agora é que André Mendonça transfira Vorcaro para um presídio comum.

A decisão de ontem da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ( STF ) de manter presos Henrique e Felipe Vorcaro , respectivamente pai e primo de Tirâ-los da prisão, como pretendia Gilmar Mendes em seu voto solitário, seria um alento para o ex-dono do Master.

Significaria uma possibilidade real de que Vorcaro poderia alcançar o mesmo benefício em breve. Um atalho e tanto. Mas Nunes Marques não acompanhou o voto de Gilmar. Com o resultado de 3 a 1, nada feito.

O cenário mais provável agora é que André Mendonça transfira Vorcaro entre hoje e amanhã do 'cárcere vip' onde se encontra na Polícia Federal (PF) para um presídio comum, a Papudinha. Para passar um bom período hospedado lá. Uma vida ainda mais dura. Muito mais.

A enxurrada de fatos novos que ontem veio a público por determinação de Mendonça reforça a certeza de que há muito ainda a ser revelado neste escândalo - só o cardápio de ontem incluiu mais ameaças a adversários a pagamentos de mordomias a parlamentares, passando por ordens de um falso flagrante de drogas ao ex-marido de sua namorada. Estrategicamente, Mendonça retirou o sigilo de trechos da investigação do Master horas antes do julgamento na Segunda Turma.

O julgamento de ontem também escancarou o embate de visões de Gilmar e André Mendonça. De um lado, Gilmar querendo comparar o processo do Master aos excessos que ocorreram nos vários julgamentos da Lava-Jato. E, do outro, Mendonça defendendo os despachos que ele assinou no caso Master, mostrando com fatos o esquema de intimidação e milicianos da família Vorcaro. O fato é que ontem Gilmar perdeu.

Mas o seu histórico não deixa dúvida: ele vai insistir em tentar melar as decisões do relator. Não foi coincidência também que tudo isso tenha acontecido um dia após a rejeição pela Procuradoria-Geral da República (PGR) da segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro. É a prova concreta que o Caso Master está mais vivo do que nunca, que ainda tem muita lenha para queimar neste escândalo.

A consequência de todo esse caldo aparecerá em forma de novas operações de busca e apreensão, mais prisões e o surgimento de personagens poderosos no que se pode chamar de cena do crime. Não foi à toa que André Mendonça avisou no julgamento desta terça-feira: Tecnicamente é possível. Mas é muito mais difícil. Se for tentada.

Daniel Vorcaro não poderia, por exemplo, narrar três versões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso em tese, claro, pois o ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, fez exatamente isso. Ainda assim é algo que enfraquece uma delação





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