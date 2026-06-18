A Polícia Federal (PF) cumpriu buscas em busca de provas em um caso envolvendo o Banco Master e o senador Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado. O objetivo é investigar possíveis irregularidades em pagamentos recebidos pela empresa da enteada do senador e em viagens pagas por Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master.

Caso Master: PF cumpre buscas contra Jaques Wagner , líder do governo Lula no Senado , diz jornal Polícia encontra criadouro de jacarés em operação contra o tráfico de drogas em Belford Roxo(PT-BA), que teria recebido pagamentos do Banco Master durante anos pela empresa da enteada.

Ele também teria viajado com frequência em jatos de Daniel Vorcaro e recebeu um apartamento de presente em Salvador, avaliado em R$ 2,5 milhões, segundo informações do jornal. O sócio de Vorcaro, Augusto Lima, teriam trocado mensagens que comprovam os pagamentos feitos à enteada do senador, segundo a PF. Bonnie Bonilha recebeu cerca de R$ 11 milhões do Master através de um contrato de consultoria.

A investigação mostra que muitos desses pagamentos eram feitos por intermediários, que também são alvos da operação de hoje. Durigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre Masterteria feito lobby no governo pela aprovação da compra do Banco Master pelo BRB e no Senado pela aprovação da ‘Emenda Master’, apresentada ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que propunha aumentar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para investimentos em CDBs.

Ciro Nogueira também foi alvo da operação Compliance Zero, da PF. A relação de Jaques Wagner com o Master seria antiga, segundo o jornal. Desde que ele foi governador da Bahia, houve a privatização de um supermercado estatal chamado Cesta do Povo, que depois deu origem ao Credcesta, cartão de crédito consignado que se tornou um dos principais negócios do Master.

A operação joga o foco sobre os governos petistas da Bahia e coloca no centro das investigações Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, que era responsável pelo manejo das relações com políticos, especialmente no Congresso Nacional. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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