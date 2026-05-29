Caso Henry: Quarto dia de julgamento é marcado por relatos de agressões e bate-boca

O julgamento de Jairinho e Monique pelo assassinato de Henry Borel entra no quarto dia com depoimentos sobre violência contra crianças, contradições e momentos de tensão no plenário.

O quarto dia do julgamento do casal Jairinho e Monique Medeiros , acusados pela morte do menino Henry Borel , foi marcado por relatos de agressões contra crianças, contradições nos depoimentos e intensos bate-bocas entre as partes.

A sessão, realizada no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, trouxe à tona novos elementos que podem influenciar a decisão dos jurados. Entre os momentos de maior tensão, destacaram-se os depoimentos de testemunhas que sugerem um padrão de violência por parte do ex-vereador Jairinho, enquanto a defesa tentava desqualificar as acusações com argumentos de contradições e falta de provas conclusivas. A acusação apresentou relatos de que Jairinho teria agredido outras crianças antes do crime que vitimou Henry.

Uma das testemunhas, que preferiu não se identificar, afirmou ter presenciado episódios de violência física e psicológica praticados pelo ex-vereador contra enteados e filhos de amigos. Esses depoimentos foram recebidos com reações veementes por parte da defesa, que questionou a credibilidade das testemunhas e apontou inconsistências nas datas e nos fatos narrados. O clima no plenário aqueceu quando a acusação exibiu mensagens de texto que supostamente comprovariam a violência, gerando um embate direto com os advogados de Jairinho.

Monique Medeiros, mãe de Henry, permaneceu em silêncio durante grande parte da sessão, mas seu semblante revelava a tensão do momento. Em determinado ponto, um dos jurados pediu esclarecimentos sobre o comportamento da ré após a morte do filho, o que levou a defesa a argumentar que Monique também foi vítima de manipulação psicológica por parte de Jairinho. A acusação, porém, sustentou que ambos agiram em conjunto para ocultar as agressões que levaram à morte de Henry.

As testemunhas de defesa tentaram minimizar a gravidade dos atos, mas foram contraditas por laudos periciais que indicaram múltiplas lesões internas na criança. O julgamento, que já se arrasta por dias, deve prosseguir com a oitiva de novas testemunhas e a apresentação de provas materiais. O caso, que chocou o Brasil, reacendeu o debate sobre a violência doméstica infantil e a impunidade de figuras públicas.

A expectativa é que o veredito seja dado nos próximos dias, mas a complexidade do processo e a quantidade de evidências podem prolongar ainda mais a deliberação. A sociedade acompanha atentamente cada detalhe, na esperança de que a justiça seja feita em memória de Henry





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henry Borel Jairinho Monique Medeiros Julgamento Violência Infantil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Henry Borel: Psiquiatra detalha comportamento de Jairinho: 'Padrão de perversidade' | Rio de JaneiroMédico afirmou que ex-vereador tem 'prazer em infringir dor em crianças'

Read more »

Caso Henry: veja como foi o terceiro dia de julgamento de Jairinho e MoniquePsiquiatra da acusação afirmou ter percebido em Jairinho 'prazer em infligir dor' em crianças; defesa conseguiu decisões favoráveis no TJ, e médica descreveu reação de Monique após a morte de Henry

Read more »

Caso Henry: Ex-enteada de Jairinho relata afogamentos e agressões em júriMulher detalhou rotina de violências sofrida na infância durante quarto dia de julgamento; Jairinho nega crimes

Read more »

Caso Henry: ex-namorada de Jairinho diz que filho desenhou tortura do ex-vereadorDébora de Mello Saraiva é a terceira testemunha a ser ouvida no quarto dia de julgamento

Read more »