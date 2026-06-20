Casemiro se junta a Messi no Inter Miami com contrato de 3 anos

O volante brasileiro Casemiro está prestes a se juntar ao Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), e ao argentino Lionel Messi. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Casemiro chegou a um acordo verbal para assinar com o clube norte-americano após o fim de seu contrato com o Manchester United.

O volante brasileiro Casemiro está prestes a se juntar ao Inter Miami , time da Major League Soccer ( MLS ), e ao argentino Lionel Messi . De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Casemiro chegou a um acordo verbal para assinar com o clube norte-americano após o fim de seu contrato com o Manchester United .

O contrato previsto é válido por três temporadas e é uma das principais razões pelas quais Casemiro optou pelo Inter Miami, apesar do interesse de times como Juventus e Inter de Milão. Além disso, a oportunidade de atuar ao lado de Messi pela primeira vez na carreira também foi um fator decisivo na decisão do brasileiro.

As conversas entre Casemiro e o Inter Miami se arrastavam havia mais de três meses e, além da equipe da Flórida, Juventus, Inter de Milão e clubes da Arábia Saudita demonstraram interesse na contratação do volante, mas não conseguiram chegar a um acordo. Casemiro encerrou sua passagem pelo Manchester United ao término da última temporada europeia e, contratado em 2022 após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra pelo clube inglês, além de assumir papel de liderança no elenco.

A presença de Messi foi um fator decisivo para Casemiro optar pelo clube americano, apesar do interesse de times como Juventus e Inter de Milão





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