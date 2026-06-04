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Casemiro intervém com força em treino de Endrick e acende debate sobre pressão a jovens talentos

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Casemiro intervém com força em treino de Endrick e acende debate sobre pressão a jovens talentos
CasemiroEndrickSeleção Brasileira
📆6/4/2026 1:51 AM
📰Lance!
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Durante a preparação para o amistoso contra o Egito, Casemiro aplicou um carrinho intenso em Endrick, gerando controvérsia nas redes sociais e levando o capitão a defender a necessidade de paciência e desenvolvimento natural do jovem atacante recém‑transferido ao Lyon.

Durante o último treinamento da Seleção Brasileira , realizado em preparação para o amistoso contra o Egito, marcado para o próximo sábado, o jovem atacante Endrick foi alvo de uma intervenção vigorosa do volante Casemiro , gesto que rapidamente virou assunto nas redes sociais.

A cena, capturada por fotógrafos oficiais e disseminada em diversas plataformas digitais, mostrou o capitão da equipe, conhecido por sua postura competitiva e exigente, aplicar um forte carrinho no jogador de 19 anos. O incidente gerou debate entre internautas, que se dividiram entre aqueles que consideraram a jogada perigosa e outros que a enxergaram como parte natural de um treino intenso, onde a rivalidade e a busca por intensidade são comuns entre os companheiros de equipe.

Muitos comentaram que a atitude de Casemiro poderia colocar em risco a integridade física de Endrick, enquanto outros sugeriram que o episódio poderia ser um indício de descontentamento do meia em relação à decisão recente de Endrick de aceitar a transferência para o Lyon, na França, em busca de mais minutos em campo e de um nível de competitividade que ele considera essencial para quem almeja disputar um Mundial. Em entrevista coletiva à imprensa, Casemiro explicou o contexto da sua atuação e enfatizou que, independentemente da origem do clube para onde o jovem atacante se deslocou, o mais importante é que o atleta continue jogando e se mantendo competitivo.

O capitão destacou que, embora a mudança para o Lyon possa ser benéfica para o desenvolvimento de Endrick, ainda é cedo para colocar sobre ele a responsabilidade de solucionar os problemas da Seleção na Copa do Mundo.

"Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Não podemos colocar pressão demais nele, nem dizer que ele será a solução dos nossos problemas na Copa", afirmou.

Casemiro ainda lembrou que o atleta ainda é muito jovem e que a expectativa de que ele se torne imediatamente um dos titulares da equipe nacional pode ser excessiva, pois, no momento, ele não se encontra entre os dez principais candidatos a iniciar jogos tão importantes. O volante prosseguiu ressaltando a necessidade de paciência no acompanhamento da carreira de Endrick, lembrando que muitos jovens talentos já sofreram prejuízos ao serem pressionados prematuramente.

"Ele já demonstrou qualidade no Palmeiras e tem mostrado evolução nos últimos meses no Lyon. Mas precisamos ter calma, porque a pressão pode ser prejudicial ao desenvolvimento do jogador. Temos que permitir que ele cresça naturalmente, sem sobrecarregá‑lo com expectativas irreais", completou o capitão da seleção.

A entrevista ainda trouxe à tona a importância de escolher ambientes que proporcionem minutos de jogo regulares, fato que Casemiro considera imprescindível para que jogadores de alto nível mantenham o ritmo e a confiança necessária para disputar grandes torneios. O episódio, portanto, serviu não apenas para gerar polêmica nas redes, mas também para abrir uma reflexão sobre a gestão de jovens promessas no futebol brasileiro, a responsabilidade dos veteranos ao orientar os novos talentos e a necessidade de equilibrar pressão e desenvolvimento saudável em carreiras ainda em fase de consolidação

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