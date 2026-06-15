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Casarão do Retiro dos Artistas é iluminado de violeta no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

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Casarão do Retiro dos Artistas é iluminado de violeta no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa
Retiro Dos ArtistasJunho VioletaViolência Contra Idosos
📆6/15/2026 3:17 PM
📰jornalextra
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O Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos no Rio de Janeiro, iluminou seu casarão com luzes violetas como parte da campanha Junho Violeta, reforçando o combate à violência contra a pessoa idosa e destacando a importância da valorização e proteção dessa população.

O tradicional casarão do Retiro dos Artistas, instituição centenária que presta assistência a personalidades da classe artística que muito contribuíram para a cultura brasileira, foi iluminado com luzes violetas na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A ação integra a campanha 'Junho Violeta', que tem como marco principal o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho. A instituição, que abriga nomes como Iris Bruzzi, Marcos Oliveira (o Beiçola de 'A Grande Família') e outros artistas, aproveitou a data para reforçar seu posicionamento de combate à violência, à negligência, à discriminação e ao abandono da população idosa.

Em nota, o Retiro dos Artistas declarou: 'O Retiro dos Artistas abraça esta causa e reforça a importância do respeito, da valorização e da proteção das pessoas idosas, combatendo qualquer forma de violência, negligência, discriminação ou abandono'. Recentemente, o local foi cenário para a gravação da série em vídeo 'Envelhecer é uma arte', compartilhada no canal do YouTube do jornal EXTRA, que já disponibilizou os três primeiros episódios.

A iluminação do casarão simboliza o compromisso da instituição com a promoção do envelhecimento digno e seguro, destacando a necessidade de atenção aos direitos e à integridade física e emocional dos idosos. A campanha 'Junho Violeta' busca mobilizar a sociedade e os poderes públicos para o enfrentamento desse problema, que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo.

Ao unir-se a essa iniciativa, o Retiro dos Artistas também chama a atenção para a situação de artistas veteranos que, após uma vida dedicada à cultura, podem enfrentar vulnerabilidades na terceira idade. A ação busca, portanto, não apenasalertar para a violência contra o idoso, mas também homenagear e valorizar aqueles que, como os residentes da instituição, enriqueceram o patrimônio cultural do país.

A iluminação violeta, portanto, é um gesto visível de solidariedade e de engajamento social, iluminando um símbolo histórico do Rio de Janeiro com a cor que representa a luta contra a violência à pessoa idosa. A instituição segue com seu trabalho de acolhimento e apoio, enquanto participa ativamente de campanhas de conscientização que visam transformar a realidade de tantos idosos que ainda sofrem com diversos tipos de violência

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