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Casamento em locais luxuosos: tendência entre celebridades e pessoas com recursos financeiros

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Casamento em locais luxuosos: tendência entre celebridades e pessoas com recursos financeiros
CasamentoLocais LuxuososCelebridades
📆6/7/2026 10:46 AM
📰Terranoticiasbr
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A escolha do local de casamento é um momento importante para os casais, e pode ser influenciada por fatores como a beleza da paisagem, a história do local e a opção de realizar a cerimônia em um ambiente luxuoso.

Maria Fernanda Nóbrega foi pedida em casamento e detalhe em noivo chama a atenção. A opção de casamento em locais luxuosos é uma tendência entre celebridades e pessoas com recursos financeiros .

Muitos optaram por realizar a cerimônia em castelos, vilas e locais históricos na Europa e no Brasil. O casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli em fevereiro de 2005 no Castelo de Chantilly é um exemplo. A cantora Anitta se casou em 2017 com Thiago Magalhães em uma cerimônia religiosa conduzida por um pajé na Floresta Amazônica.

Além disso, o Instituto Ricardo Brennand no Recife é um local popular para casamentos, tendo sido escolhido por João Gomes e Ary Mirelle, e também por Thaila Ayala e Renato Goés. Outros locais famosos como o Cristo Redentor, a Marquês de Sapucaí e a Catedral da Sé são também escolhidos por casais para realizar a cerimônia.

A beleza de uma paisagem também é um fator importante para a escolha do local de casamento, como visto no casamento de Malvino Salvador e Kyra Gracie em um bar em Fernando de Noronha. Além disso, a praia também é um cenário popular para casamentos, como visto no casamento de Isabeli Fontana e Di Ferrero nas Maldivas.

Em resumo, a escolha do local de casamento é um momento importante para os casais e pode ser influenciada por fatores como a beleza da paisagem, a história do local e a opção de realizar a cerimônia em um ambiente luxuoso

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