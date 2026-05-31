Casamento do campeão olímpico Eder Carbonera reúne estrelas do vôlei na Bahia

O jogador de vôlei Eder Carbonera casou-se com a pediatra Ana Carolina Duarte em uma cerimônia na praia de Itacimirim, na Bahia. A festa contou com a presença de grandes nomes do esporte, como Bruninho, Maurício Lima e outros, e terminou com um animado banho de piscina.

O campeão olímpico de vôlei Eder Carbonera , medalha de ouro nos Jogos do Rio 2016, celebrou seu casamento com a pediatra Ana Carolina Duarte em um cenário paradisíaco no litoral norte da Bahia .

A cerimônia ocorreu no fim da tarde de sábado em um hotel em Itacimirim, praia conhecida por suas águas calmas e coqueirais. O evento reuniu familiares e amigos, mas o grande destaque foi a presença de várias lendas e estrelas atuais do vôlei brasileiro, que não pouparam elogios à festa e ao casal. Entre os convidados ilustres estavam Maurício Lima, bicampeão olímpico (Barcelona 1992 e Atenas 2004), que trouxe sua experiência e carisma.

Também marcaram presença o levantador Bruninho, campeão olímpico em 2016 e um dos jogadores mais reconhecidos da seleção, além de Lucas Lóh, Rafael Araujo e Theo Lopes, todos atletas de alto rendimento. A celebração, que começou ao entardecer, estendeu-se pela madrugada e teve momentos inesquecíveis. O ponto alto foi o banho de piscina que alguns convidados, incluindo Bruninho, Lucas, Rafael e Theo, decidiram dar com roupa e tudo, transformando o final da festa em uma grande brincadeira.

A atmosfera foi de descontração e alegria. O casamento de Eder e Ana Carolina não foi apenas uma união de amor, mas também um reencontro de amigos e colegas de esporte. Muitos atletas que já atuaram juntos em clubes ou na seleção brasileira aproveitaram para reverenciar a trajetória de Eder, que além do ouro olímpico tem títulos importantes na Superliga e na Champions League. A pediatra Ana Carolina, por sua vez, conquistou a todos com sua simpatia e elegância.

A decoração rústica na beira da praia, com tochas e flores tropicais, combinou perfeitamente com o clima baiano. A música ao vivo e o buffet com pratos regionais foram outros atrativos que garantiram a satisfação dos convidados. O casamento de Eder Carbonera e Ana Carolina Duarte foi mais do que uma festa: foi a confirmação de um novo capítulo na vida do atleta, que agora divide seu tempo entre os treinos e a vida familiar.

A presença de tantas personalidades do vôlei mostrou o respeito e admiração que Eder conquistou ao longo da carreira. O evento também serviu para reforçar os laços entre os jogadores, que mesmo em temporadas de competições intensas não deixam de celebrar momentos especiais. A Bahia, mais uma vez, foi palco de uma celebração inesquecível, com direito a muito amor, esporte e alegria





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