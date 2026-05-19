Casal se une em casamento coletivo patrocinado pelo regime iraniano em Teerã

Nesta terça-feira, centenas de noivos se casaram em Teerã em cerimônias coletivas patrocinadas pelo regime iraniano. O casal, que vieram à praça Imam Hossein em um jeep rosa equipado com um fuzil e com uma foto do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declara que o país está em guerra, mas os jovens têm o direito de se casar.

Casal chega para cerimônia de casamento coletivo na praça de Iman Hussein, em Teerã, no Irã, em 18 de maio de 2026. — Foto: AFP Com transmissão ao vivo na TV estatal, fuzis e fotos do líder supremo, centenas de noivos se casaram em Teerã em cerimônias coletivas patrocinadas pelo regime iraniano.

A condição, no entanto, era que os casais declarassem estar dispostos a sacrificar suas vidas na guerra contra os Estados Unidos e Israel. Segundo a imprensa iraniana, os participantes haviam se inscrito em um programa de 'autossacrifício' (janfada, em persa), por meio do qual as pessoas prometem arriscar suas vidas na guerra, por exemplo formando correntes humanas em volta de usinas elétricas.

As cerimônias, realizadas na noite de segunda-feira (18), reuniram centenas de casais em várias praças de Teerã, informaram meios de comunicação iranianos. Só na praça Imam Hossein, no centro da capital iraniana, mais de cem casais participaram da cerimônia coletiva.

"O país está em guerra, mas os jovens têm direito de se casar", declarou uma noiva vestida com um traje islâmico branco, cujo nome não foi revelado, ao lado de seu noivo em imagens divulgadas pela agência Mehr. Noivos chegam para casamento coletivo em um jeep rosa equipado com fuzil e com uma foto do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, à praça Iman Hussein, em Teerã, no Irã, em 18 de maio de 2026.

— Foto: AFP Pessoas acendem iluminadores durante casamento coletivo patrocinado pelo regime dos aiatolás em Teerã, no Irã, em 18 de maio de 2026. — Foto: AFP Quanto às negociações por um acordo de paz, apesar do cessar-fogo entre EUA e Irã, os detalhes da contraproposta iraniana não foram avançados e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas ações militares contra o Irã na terça-feira.

Os casamentos foram transmitidos pela televisão estatal em uma tentativa de reforçar o moral em tempos de guerra. Autoridades afirmam que milhões de pessoas, entre elas figuras de destaque como o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o presidente Masoud Pezeshkian, assistiram às cerimônias. Os casais chegaram à praça Imam Hossein em veículos militares equipados com metralhadoras e se uniram em um altar presidido por um clérigo, segundo imagens da AFP.

Um clérigo muçulmano xiita acena ao lado de sua noiva em um jipe ​​militar, ao chegarem para uma cerimônia pública de casamento coletivo na Praça Imam Hossein, em Teerã, em 18 de maio de 2026. — Foto: AFP Casais esperam durante cerminônia de casamento coletivo em Teerã, no Irã, em 18 de maio de 2026. — Foto: AFP Imagens mostram momentos de casamento coletivo patrocinado pelo regime dos aiatolás iraniano em Teerã, em 18 de maio de 2026.

— Foto: Reprodução/ g1 Local foi decorado com balões e uma gigantesca imagem do líder supremo, Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que foi elevado ao cargo após a morte de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no primeiro dia da guerra





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