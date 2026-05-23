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Casal morto em acidente 20 dias após casamento é sepultado junto em Itapira

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Casal morto em acidente 20 dias após casamento é sepultado junto em Itapira
CasalViagemCasamento
📆5/23/2026 3:54 PM
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Resumo: Recém-casados mortos em acidente são velados e enterrados juntos em Itapira Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, mortos em um acidente de trânsito 20 dias após se casarem. Após o velório, foi instaurado um inquérito civil para apurar as causas do acidente. O casal trabalhava no setor de RH e como manicure/manicure. Homens que o fotógrafo do casamento contou com as últimas histórias sobreextra_id_237em morreu e ficou parentesco amável com {:bf:Talhatelli. No local do acidente, Paola morreu no lugar, enquanto Mathias sofreu escoriações leves e foi socorrido ao hospital, sem conseguir resistir aos ferimentos.

Recém-casados mortos em acidente são velados e enterrados juntos em Itapira Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, mortos em um acidente de trânsito 20 dias após se casarem.

O velório foi na manhã deste sábado (23), no Cemitério Parque Municipal da Paz, em Itapira (SP). O casal, vítima da batida entre um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), na quinta-feira (21), foi velado e sepultado junto, atendendo a um desejo das famílias, em uma cerimônia cheia. Para a mãe de Paola, Taiara Talhatelli, de 37 anos, não poderia ser de outro jeito.

‘Mateus 19:6: ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa’. Não tinha como a gente separar. Os dois morreram juntos. Eles se amavam demais’

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Casal Viagem Casamento Acidente De Trânsito Velório

 

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