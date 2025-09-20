Casal em Situação de Rua Encontra Abrigo no Monumento a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro

No coração do Rio, o Monumento a Estácio de Sá abriga um casal em situação de rua. Vitor e Andreza construíram um lar improvisado, revelando a dura realidade social e a luta por sobrevivência em meio à beleza da cidade.

No coração do Rio de Janeiro, em um cenário que contrasta a grandiosidade histórica com a dura realidade social, o Monumento a Estácio de Sá, erguido em homenagem ao fundador da cidade, se tornou o lar improvável de um casal em situação de rua. Vitor Hugo Ruas, 40 anos, e Andreza Maria da Silva, 47 anos, encontraram abrigo nas profundezas do obelisco, utilizando lonas e tapumes para construir um espaço de aproximadamente dez metros de comprimento por dois de largura.

O refúgio improvisado, com vista para a Baía de Guanabara e o icônico Pão de Açúcar, expõe a fragilidade humana em meio à beleza natural da cidade. A história de Vitor e Andreza é um retrato da complexidade da vida nas ruas, marcada por desilusões, perdas e a luta diária pela sobrevivência. Vitor, natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, trabalhava na construção civil até que uma desilusão amorosa e a perda do emprego o levaram à vida nas ruas. Ele se sustenta com a venda de latinhas, atividade que o mantém em constante movimento pelas praias do Rio. Andreza, também de Caxias, antes da vida nas ruas trabalhava com reciclagem. A escolha de viver nas ruas foi motivada pelo desejo de autonomia e contato com a natureza, conforme relata a própria Andreza. O casal compartilha a luta diária contra as adversidades, como as intempéries e a fiscalização das autoridades. A construção da “casa” dentro do monumento é uma resposta à necessidade de abrigo, um ato de resiliência em um ambiente hostil. O local, que deveria abrigar exposições, hoje serve como moradia para o casal, que desconhece a história do monumento. A estrutura precária, erguida com materiais improvisados, oferece proteção mínima contra o sol, a chuva e o frio. A rotina de Vitor e Andreza é marcada pela simplicidade e pela busca por recursos básicos. A alimentação é garantida por doações e pela compra de quentinhas. A água é essencial para a higiene pessoal, e a roupa é lavada na praia. O casal enfrenta desafios constantes, como as dificuldades de acesso a serviços públicos, a fiscalização das autoridades e a estigmatização social. A Guarda Municipal, por exemplo, frequentemente realiza abordagens, solicitando a remoção dos pertences do casal. A resistência de Vitor e Andreza em aceitar a ajuda oferecida por abrigos municipais reflete a busca por privacidade e a necessidade de permanecerem juntos, já que os abrigos não costumam permitir a permanência de casais. A história de Vitor e Andreza é um lembrete da urgência em se encontrar soluções para o problema da população em situação de rua, que exige políticas públicas eficazes e ações de assistência social que respeitem a dignidade humana e promovam a inclusão social. A vida no monumento revela a necessidade de um olhar mais atento para a realidade da exclusão social. A luta diária por sobrevivência, a busca por um lugar seguro e a resistência contra as adversidades demonstram a força e a resiliência do espírito humano diante das dificuldades. A história de Vitor e Andreza é um apelo por compaixão e ação. É um chamado à sociedade para que se mobilize em prol de soluções que garantam dignidade e oportunidades para aqueles que vivem à margem





População Em Situação De Rua Rio De Janeiro Moradia Monumento A Estácio De Sá Assistência Social

