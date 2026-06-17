Casal britânico relata tiros de advertência de fragata russa no Canal da Mancha

Um casal de aposentados britânicos viveu momentos de tensão quando um navio de guerra russo disparou tiros de advertência perto de seu iate no Canal da Mancha. O incidente ocorreu a 37 km da Ilha de Wight, e o governo russo justificou os disparos como uma resposta a uma aproximação perigosa. O premiê Keir Starmer classificou a ação como imprudente.

Um casal britânico aposentado, que estava em um iate no Canal da Mancha, contou à BBC que viveu uma experiência surreal depois que um navio de guerra russo disparou tiros de advertência nas proximidades.

Jane e Alan Kelvey navegavam a 37 quilômetros do litoral da Ilha de Wight quando se aproximaram da fragata russa Admiral Grigorovich. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou como imprudentes os tiros disparados na direção do iate britânico. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que se tratou de um incidente isolado.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o iate fazia uma aproximação perigosa em direção ao navio de guerra, mas o casal disse que definitivamente não estava em rota de colisão. Jane Kelvey contou que o iate, chamado Bright Future, fez cinco sinais com a buzina, o que significa vocês nos viram?. Imediatamente viramos dois graus a bombordo para que eles pudessem ver que havíamos feito uma mudança deliberada de rumo, o que significava que os tínhamos visto.

Então, cerca de um minuto depois, eles deram mais cinco toques de buzina, imediatamente seguidos por quatro a cinco disparos de armas. Navios de guerra russos passam com frequência por águas internacionais no Canal da Mancha, que não fazem parte das águas territoriais do Reino Unido e da França. Os navios são rotineiramente monitorados por embarcações da Marinha Real britânica.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a tripulação do Admiral Grigorovich disparou com rifles próximo ao iate após várias tentativas de contatá-lo por rádio e lançar sinalizadores de advertência. O governo russo disse também que seus marinheiros agiram em estrita conformidade com os regulamentos internacionais de navegação. Starmer disse à BBC que o incidente não deveria ter acontecido e expressou solidariedade ao casal, que, segundo ele, deve ter ficado apavorado.

Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico disse que após tentativas de contatar uma embarcação britânica no Canal, o Grigorovich disparou tiros de advertência. Jane classificou os disparos como completamente desnecessários e disse ter relatado o incidente como um risco à navegação porque é isso que se deve fazer. O incidente ocorreu a cerca de 37 quilômetros ao sul da Ilha de Wight, fora das águas territoriais do Reino Unido.

Autoridades britânicas disseram ter recebido relatos dos ocupantes do iate na manhã seguinte de que um navio russo havia disparado tiros de advertência a cerca de 457 metros de distância - uma distância relativamente próxima pelos padrões de navegação marítima. A BBC apurou que o iate havia flutuado à deriva em direção ao navio de guerra em meio à neblina, após partir do Reino Unido.

Autoridades britânicas acreditam que a Admiral Grigorovich tentava sinalizar que a fragata estava à deriva, e não sob propulsão própria, o que a tornava menos manobrável - possivelmente levando a tripulação a avaliar que havia maior risco de colisão. Um bote do HMS Tyne, um navio de patrulha britânico, foi enviado ao iate para recolher detalhes do incidente e verificar a segurança da tripulação. O casal disse que não ficou com medo.

Jane brincou que apenas se abaixou e colocou o capuz sobre a cabeça para se proteger, enquanto o marido continuou guiando a embarcação. O incidente ocorreu dias depois de militares da Marinha britânica interceptarem um petroleiro da chamada frota fantasma russa que transportava petróleo sob sanções pelo Canal - a primeira operação desse tipo realizada pelas Forças Armadas britânicas. O Ministério da Defesa disse que os disparos não estavam ligados à apreensão do petroleiro.

A fragata Admiral Grigorovich estava sendo acompanhada à distância pelo HMS Mersey no que a Marinha Real descreveu como uma operação de rotina. Na semana passada, uma fonte da Otan disse à BBC que o Admiral Grigorovich tinha sido instruído por Moscou a escoltar embarcações da frota fantasma pelo Canal. A fragata teria operado na área por algum tempo e vinha sendo reabastecida repetidamente por uma embarcação de reparo.

O incidente levanta questões sobre a segurança da navegação em águas internacionais e as tensões entre Rússia e países ocidentais. Especialistas em direito marítimo destacam que, embora navios de guerra tenham o direito de disparar tiros de advertência em casos de risco iminente, a situação poderia ter sido resolvida com mais comunicação. O casal Kelvey, que planejava uma viagem tranquila, agora reflete sobre os riscos de navegar perto de zonas de conflito indiretas.

Alan, um ex-oficial da Marinha Mercante, afirmou que nunca havia passado por algo assim em 40 anos de experiência. A história repercutiu na mídia internacional, gerando debates sobre a conduta russa e a resposta do Reino Unido. Enquanto isso, o Bright Future continua sua jornada, mas seus proprietários prometem redobrar a atenção em futuras travessias





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