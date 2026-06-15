Casal anuncia gravidez e revela sexo do terceiro filho, enquanto Neymar mostra avanço na recuperação

Em um vídeo no YouTube, influenciadores revelam que esperam uma menina. Paralelamente, Neymar tem exame positivo e segue timetable de recuperação na Seleção, mas não deve jogar contra o Haiti.

Uma notícia que mescla o universo dos famosos com o do esporte começou a circular nas redes sociais recentemente. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, um influente casal compartilhou a alegria da gestação e revelou que o terceiro filho será uma menina.

A notícia foi recebida com grande entusiasmo por fãs e amigos, que inundaram as redes com mensagens de carinho. Enquanto isso, no mundo do futebol, a recuperação de Neymar Jr. continua a ser acompanhada com atenção. O jogador, que se lesionou em 27 de maio, passou por novos exames de imagem.

Apesar de o resultado da ressonância magnética não ter sido divulgado oficialmente pela CBF, fontes indicam que o laudo é positivo e está dentro das projeções do departamento médico da Seleção Brasileira. A expectativa inicial era que Neymar retornasse aos trabalhos em campo já nesta segunda-feira, mas a tendência é que a retomada ocorra ao longo desta semana, ainda sem atividades com bola.

A cautela da comissão técnica é total, pois o objetivo é evitar qualquer recaída na lesão. essa abordagem cuidadosa praticamente descarta a possibilidade de o atacante ser relacionado para o amistoso contra o Haiti, na próxima sexta-feira, na Filadélfia. A prioridade é uma recuperação completa e segura, mesmo sob a pressão da torcida e da mídia.

Por fim, a redação também destacou outras notícias do cenário esportivo, como a tensão interna na seleção belga entre De Bruyne e Courtois, a atuação controversa de um astro do Barcelona no jogo entre Espanha e Cabo Verde, e os melhores momentos da histórica partida entre essas duas seleções na Copa do Mundo. Além disso, lembrou-se da importância do jogo responsável, reforçando que é preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas





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