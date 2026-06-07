CASACOR São Paulo 2026: uma experiência de arquitetura, design e natureza

A CASACOR São Paulo 2026 é uma mostra que propõe um percurso imersivo entre jardins, instalações e ambientes que estimulam a contemplação, o bem-estar e o encontro. Com 70 ambientes, a edição deste ano explora o tema 'Mente e Coração' e volta o olhar para outras formas de inteligência.

A CASACOR São Paulo 2026, que ocorrerá entre 2 de junho e 9 de agosto no Parque da Água Branca, é uma experiência de arquitetura, design, natureza e bem-estar que explora o tema 'Mente e Coração'.

A mostra propõe um percurso imersivo entre jardins, instalações e ambientes que estimulam a contemplação, o bem-estar e o encontro. Com 70 ambientes entre jardins, instalações, lofts, casas, estúdios e espaços de convivência, a edição deste ano volta o olhar para outras formas de inteligência, ligadas à experiência humana, à memória, aos afetos e à conexão com a natureza.

Ao longo do percurso, arquitetura, design, paisagismo e arte se encontram em ambientes que convidam o visitante a percorrer diferentes formas de morar e conviver, sempre com atenção ao cuidado ambiental e à preservação do parque. A programação também inclui ambientes dedicados ao conhecimento, à cultura e à gastronomia, além de projetos que exploram novas possibilidades para os espaços contemporâneos.

A CASACOR São Paulo 2026 é uma oportunidade de olhar o cotidiano por outra perspectiva, inspirar, desacelerar e lembrar que os melhores espaços são aqueles capazes de despertar sensações e criar memórias





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