Casa dos Ventos lidera mega‑projeto de data center eólica no Ceará para virar exportador de energia digital

A iniciativa de Mário Araripe prevê um data center de R$ 200 bilhões alimentado por energia eólica, com apoio da ByteDance, para atrair tecnologia global, ampliar a capacidade renovável brasileira e criar um modelo de exportação de eletricidade via processamento de dados.

A Casa dos Ventos, empresa criada em 2007 por Mário Araripe, está lançando um projeto de enorme envergadura que pretende transformar o Brasil em um grande exportador de energia renovável através da chamada "exportação de elétrons".

No coração do plano está a construção de um data center de cerca de R$ 200 bilhões no Complexo Industrial do Pecém, entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. Alimentado por parques eólicos do Ceará e do Piauí que somam 2,1 GW de capacidade e investimento de R$ 11 bilhões, o primeiro estágio do centro de dados terá 300 MW de potência, com aporte de US$ 8 bilhões da ByteDance - controladora do TikTok - e US$ 2 bilhões da Omnia, empresa do Pátria Investimentos.

O objetivo é atrair gigantes da tecnologia, como a própria ByteDance, para processar dados no território nacional, revertendo a atual prática em que dois terços dos dados brasileiros são tratados fora do país. O contrato inicial com a ByteDance será apenas o ponto de partida; a Casa dos Ventos pretende oferecer energia limpa a outras companhias chinesas e americanas, utilizando a infraestrutura de cabos submarinos e um regime tributário competitivo para criar um hub de dados comparável ao que a Malásia construiu em poucos anos





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