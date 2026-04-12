Casa desaba com 15 moradores em Juiz de Fora: vítimas são resgatadas com vida

Um desabamento em Juiz de Fora, no bairro Monte Castelo, deixou 15 pessoas desabrigadas neste domingo. O Corpo de Bombeiros resgatou todas as vítimas com vida após o colapso de uma laje. A Prefeitura investiga as causas e afirma que o incidente não está relacionado com as chuvas de fevereiro.

Um grave incidente ocorreu na manhã deste domingo, 12 de maio, na Rua Itacolomi, no bairro Monte Castelo , em Juiz de Fora. Uma residência, abrigando 15 moradores, desabou por volta das 7h, gerando grande mobilização das equipes de resgate e autoridades locais. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento foi provocado pelo colapso de uma laje pré-moldada, levando à queda parcial da estrutura.

A rápida resposta dos bombeiros e equipes de socorro foi crucial, e todas as vítimas foram resgatadas com vida. Além dos moradores, dois animais também precisaram ser socorridos e resgatados do local. A cena do desabamento demonstra a urgência da situação e a necessidade de investigação para determinar as causas exatas do ocorrido. O incidente mobilizou grande parte da comunidade local, que se uniu em apoio às vítimas e aos esforços de resgate. As autoridades iniciaram imediatamente as investigações para apurar as responsabilidades e garantir a segurança da área.\Após o resgate das vítimas, as equipes concentraram esforços na avaliação da estrutura remanescente e na garantia da segurança dos imóveis vizinhos. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma análise técnica detalhada, visando identificar possíveis impactos e riscos adicionais. A Prefeitura de Juiz de Fora informou, com base na avaliação inicial da Defesa Civil, que o desabamento foi consequência de falhas estruturais na construção da residência. Entre os problemas identificados, destacam-se a ausência de reforço adequado de aço na laje, tornando-a incapaz de suportar a carga. A Prefeitura também anunciou que serão realizadas vistorias nos imóveis adjacentes, a fim de garantir a segurança e evitar que outros incidentes semelhantes ocorram. A prioridade das autoridades é assegurar o bem-estar da população e prevenir novas tragédias. A informação oficial indica que o incidente não está relacionado com a tragédia climática que atingiu a região em fevereiro, ressaltando que a rua onde ocorreu o desabamento não constava na lista de áreas interditadas devido às fortes chuvas.\A investigação sobre as causas do desabamento está em andamento, e todos os esforços estão concentrados em determinar as responsabilidades e em tomar as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes se repitam. A Prefeitura, em colaboração com os órgãos competentes, está promovendo a avaliação das estruturas em toda a região, a fim de identificar potenciais riscos e garantir a segurança da população. O incidente serve como um alerta sobre a importância da manutenção adequada das estruturas e do cumprimento das normas técnicas de construção. A comunidade local, por sua vez, tem demonstrado grande solidariedade, oferecendo apoio às vítimas e participando ativamente dos esforços de reconstrução. O desabamento no Monte Castelo representa um desafio para as autoridades e para a comunidade, mas a união de esforços e a determinação em garantir a segurança são elementos fundamentais para superar a situação e reconstruir a confiança na segurança das edificações. A população aguarda ansiosamente os resultados das investigações e as medidas que serão tomadas para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro





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