Casa de'Ainda estou aqui' volta ao mercado por R$ 18 milhões

A casa do popular programa 'Ainda estou aqui' está sendo ofertada no mercado imobiliário com um valor de R$ 18 milhões.

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