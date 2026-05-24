Casa Branca foi fechada após disparos; dois feridos

Segundo informações preliminares, um tiroteio próximo à Casa Branca mobilizou o Serviço Secreto americano. Dois homens ficaram feridos, e uma delas teria sido o atirador, que foi levado para um hospital em estado bastante grave. A Casa Branca foi completamente fechada, isolada durante cerca de uma hora por causa da segurança reforçada.

Um tiroteio nos arredores da Casa Branca mobilizou o Serviço Secreto americano neste sábado (23). As informações iniciais são de que um homem chegou perto de um dos portões do lado oeste da Casa Branca e disparou pelo menos três vezes contra os homens do Serviço Secreto .

O Serviço Secreto atirou de volta e duas pessoas ficaram feridas. Uma delas seria o atirador, que foi levado para um hospital em estado bastante grave. Ainda não se sabe a identidade dessas duas pessoas: do atirador e do passante que também foi alvejado. Jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa Branca e estavam no jardim da Casa Branca no momento dos disparos registraram os barulhos.

Depois disso, o Serviço Secreto retirou imediatamente os jornalistas do jardim da Casa Branca, pediu que eles fossem para a sala de imprensa, e a Casa Branca foi completamente fechada





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