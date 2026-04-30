Carta de Suicídio de Jeffrey Epstein Mantida em Segredo por Anos

Uma suposta carta de suicídio escrita por Jeffrey Epstein, encontrada por um colega de cela antes de sua morte, está sob sigilo judicial há quase sete anos. O conteúdo da carta, que expressa desespero e questiona as investigações contra Epstein, pode lançar nova luz sobre as circunstâncias de sua morte.

A descoberta de uma suposta carta de suicídio escrita pelo financista Jeffrey Epstein , condenado por crimes sexuais, reacende o debate sobre as circunstâncias que envolveram sua morte e a possível existência de informações ocultas.

O documento, que permanece sob sigilo há quase sete anos em um tribunal de Nova York, foi encontrado por Nicholas Tartaglione, um colega de cela de Epstein, em julho de 2019, logo após Epstein ser encontrado inconsciente em sua cela com sinais de estrangulamento. Apesar de ter sobrevivido a essa primeira tentativa, Epstein foi encontrado morto em sua cela semanas depois, em circunstâncias que geraram inúmeras teorias e investigações.

A carta, descrita por Tartaglione como escrita em um pedaço de papel amarelo arrancado de um bloco de notas e escondida dentro de um livro de história em quadrinhos, contém frases que sugerem desespero e uma sensação de impotência diante das investigações que pesavam sobre ele. Tartaglione relata que a mensagem continha a afirmação de que as autoridades haviam investigado Epstein por meses sem encontrar evidências incriminatórias, seguida por um questionamento retórico e uma aparente despedida: 'O que você quer que eu faça, que eu comece a chorar?

Hora de dizer adeus'. A carta foi lacrada por um juiz federal como parte do processo criminal de Tartaglione, que estava sendo julgado por tráfico de drogas e pelo assassinato de quatro pessoas. O jornal The New York Times, ao tentar obter acesso ao documento, descobriu sua existência e solicitou ao juiz que o tornasse público, argumentando que seu conteúdo poderia ser relevante para a compreensão dos eventos que levaram à morte de Epstein.

A solicitação ainda aguarda resposta, e o jornal não conseguiu localizar a carta nos registros oficiais do caso. Tartaglione, atualmente cumprindo pena de prisão perpétua em uma prisão federal na Califórnia, forneceu detalhes sobre a descoberta da carta em entrevistas telefônicas com o The New York Times. Ele afirmou que entregou o bilhete a seus advogados, temendo que Epstein pudesse fazer acusações que o prejudicassem no processo.

A autenticidade da carta foi questionada e investigada por especialistas em caligrafia contratados pela defesa de Tartaglione, que buscavam garantir que ele não havia sido o autor do bilhete. A cronologia do caso, documentada em um relatório de duas páginas incluído nos autos, detalha como a carta se tornou parte do processo judicial de Tartaglione, mas não esclarece os métodos utilizados para autenticá-la.

Apesar da importância potencial da carta para esclarecer os eventos que antecederam a morte de Epstein, ela não foi mencionada nas investigações oficiais conduzidas sobre o caso, incluindo um relatório abrangente de 2023 divulgado pelo Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça. A porta-voz do Gabinete do Inspetor-Geral afirmou que a agência realizou uma busca exaustiva por todos os registros relacionados a Epstein em sua posse, em resposta a uma lei federal que exigia a divulgação de arquivos governamentais sobre o caso.

A omissão da carta no relatório levanta questões sobre a completude das investigações e a possibilidade de que informações relevantes tenham sido negligenciadas. A existência da carta e seu conteúdo, conforme relatado por Tartaglione, sugerem que Epstein pode ter se sentido pressionado e desesperado antes de sua morte, e que ele acreditava que as investigações contra ele eram injustas ou infundadas.

A divulgação da carta poderia fornecer novas pistas sobre os motivos por trás de sua morte e as possíveis responsabilidades de outras pessoas envolvidas no caso. A persistência do The New York Times em buscar a liberação do documento demonstra a importância da transparência e do acesso à informação em casos de interesse público, especialmente aqueles que envolvem figuras proeminentes e alegações de crimes graves





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