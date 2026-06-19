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Carta compromisso contra mercado ilegal de bens e mercadorias é lançada por 12 entidades empresariais

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Carta compromisso contra mercado ilegal de bens e mercadorias é lançada por 12 entidades empresariais
Mercado IlegalCarta CompromissoEleição 2026
📆6/19/2026 12:41 PM
📰valoreconomico
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Um conjunto de 12 entidades empresariais lançou uma carta compromisso aos candidatos da eleição de 2026 contra o mercado ilegal de bens e mercadorias. A iniciativa, puxada pelo Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, traz recomendações que vão desde a defesa de uma política tributária equilibrada e defesa da propriedade intelectual até o combate ao crime organizado e à pirataria.

Um conjunto de 12 entidades empresariais lançou uma carta compromisso aos candidatos da eleição de 2026 contra o mercado ilegal de bens e mercadorias. A iniciativa, puxada pelo Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, traz recomendações que vão desde a defesa de uma política tributária equilibrada e defesa da propriedade intelectual até o combate ao crime organizado e à pirataria.

Diante do feriado nos EUA, a liquidez nas negociações pode ser mais baixa, o que tende a elevar a volatilidade do câmbio. O dólar inicia sessão em queda em dia de feriado nos EUA e possível ajuste em risco. A decisão de unificar as operações sob uma única bandeira reflete a diretriz da atual gestão de implementar um modelo de negócio que traz características operacionais mais aderentes à marca Novo Atacarejo.

Conflitos no Líbano se intensificam, e Israel desafia acordo entre EUA e Irã. Há relatos de 18 mortos em ataques israelenses; Netanyahu prometeu cobrar um preço muito alto do Hezbollah pela morte dos quatro soldados. A Associação de Varejistas Europeus pede isenção de regras de IA para anúncios. O levantamento, realizado majoritariamente antes da assinatura do memorando, mostrou que cerca de dois terços dos adultos nos EUA desaprovam a forma como o presidente está lidando com Teerã.

Policiais cumprem 50 mandados de busca e apreensão contra o próprio BRB, a BRB Serviços S.A. , o IPREV e a Secretaria de Economia do DF

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Mercado Ilegal Carta Compromisso Eleição 2026 Política Tributária Propriedade Intelectual Combate Ao Crime Organizado Pirataria

 

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