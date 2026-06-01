Carreta fica presa embaixo de viaduto na Linha Vermelha, causando congestionamento

Uma carreta ficou presa embaixo de um viaduto na Linha Vermelha, causando congestionamento e interditando duas faixas no sentido Baixada Fluminense. Além disso, um acidente envolvendo 11 veículos na Linha Amarela interditou o trânsito sentido Barra da Tijuca.

Uma carreta ficou presa embaixo de um viaduto na Linha Vermelha , na altura da Maré, no início da tarde desta segunda-feira. Por conta disso, duas faixas no sentido Baixada Fluminense estão interditadas, causando um nó no trânsito na via.

Há retenções desde o Caju. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), a alternativa entre o Centro do Rio e a Rodovia Washington Luiz é a Avenida Brasil. A carreta transporta uma embarcação da Polícia Federal (PF), que estava sendo escoltada por duas viaturas da PF. Equipes da CET-Rio também foram enviadas ao local.

A carreta vermelha, de 23,5 metros de comprimento, ficou presa embaixo da Linha Amarela. Além disso, um acidente envolvendo 11 veículos na Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, na Freguesia, interditou o trânsito sentido Barra da Tijuca. O trânsito foi liberado próximo do meio-dia. Esses incidentes complicaram o tráfego nas principais vias expressas do Rio





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