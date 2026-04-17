Head Topics

Carrascal Suspenso por Mais Dois Jogos, Flamengo Busca Liminar no STJD

Esportes News

Carrascal Suspenso por Mais Dois Jogos, Flamengo Busca Liminar no STJD
FlamengoCarrascalSTJD
📆4/17/2026 3:19 PM
📰jornalodia
137 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 78%

Meia chileno do Flamengo, Erick Pulgar, está fora dos próximos três jogos do time rubro-negro. Suspenso por expulsão no Fla-Flu, o jogador recebe mais duas partidas de punição pelo STJD, somando quatro jogos de ausência. Clube busca reverter decisão ou efeito suspensivo.

O meia chileno do Flamengo , Erick Pulgar, se tornou um desfalque certo para a equipe rubro-negra em mais uma sequência de partidas. A ausência do jogador, que já era esperada para os próximos três compromissos, agora se estende para um quarto jogo devido a uma nova punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ).

A sanção mais recente decorre da expulsão do atleta durante o clássico Fla-Flu, realizado no último domingo, dia 12. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de jogada violenta, o jogador recebeu uma suspensão de dois jogos. O primeiro jogo em que Carrascal cumprirá esta nova pena será no próximo domingo, contra o Bahia, no icônico Maracanã. A segunda partida desta suspensão ocorrerá no confronto contra o Vasco, marcado para o dia 3 de maio, um clássico de grande rivalidade no cenário nacional.

No entanto, o departamento jurídico do Flamengo não se dará por vencido. A diretoria do clube carioca nutre a esperança de conseguir reverter essa punição em um julgamento no Pleno do STJD. Caso não seja possível obter uma decisão favorável até a data do clássico contra o Vasco, o Flamengo buscará a concessão de um efeito suspensivo, o que permitiria ao jogador participar da partida enquanto o caso é reavaliado. Paralelamente a esta nova sanção, Carrascal também ficará de fora de outros dois duelos importantes para o Flamengo. Ele não estará em campo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e diante do Atlético-MG, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Nestes dois jogos específicos, o jogador cumprirá uma punição anterior de duas partidas, também imposta pelo STJD. Essa pena remonta à expulsão sofrida na Supercopa Rei, no início de fevereiro, durante a partida contra o Corinthians. Inicialmente, o tribunal havia aplicado uma pena de quatro jogos de suspensão para o ocorrido na Supercopa. Contudo, após uma análise em Pleno, a pena foi reduzida para duas partidas, as quais o jogador já está cumprindo e que agora se somam às novas ausências.

A sequência de suspensões tem sido um obstáculo considerável para o Flamengo, que contava com o jogador em seu elenco para momentos cruciais da temporada. A gestão do clube, ciente da importância de ter seus principais atletas à disposição, está empenhada em encontrar uma solução para minimizar os impactos dessas ausências. A expectativa é que a análise do caso no STJD, seja em julgamento definitivo ou através de um efeito suspensivo, possa trazer um desfecho favorável para a equipe, permitindo que Carrascal retorne aos gramados o mais breve possível.

A estratégia jurídica do Flamengo envolverá a apresentação de argumentos que demonstrem a impropriedade da sanção ou que justifiquem uma pena mais branda, considerando o histórico do jogador e as circunstâncias das infrações. A defesa buscará enfatizar que a punição, em sua totalidade, tem prejudicado de forma desproporcional o clube e o atleta, comprometendo a participação em competições importantes.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Flamengo Carrascal STJD Suspensão Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STJD reduz punição, mas Carrascal desfalcará Flamengo em três jogosSTJD reduz punição, mas Carrascal desfalcará Flamengo em três jogosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

STJD reduz suspensão de Carrascal, do FlamengoSTJD reduz suspensão de Carrascal, do FlamengoInicialmente punido com 4 jogos de suspensão pela expulsão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, Carrascal teve a punição reduzida
Read more »

Após recurso do Flamengo, STJD reduz pena de Carrascal por expulsão na Supercopa do BrasilApós recurso do Flamengo, STJD reduz pena de Carrascal por expulsão na Supercopa do BrasilJogador havia sido punido com quatro jogos em primeira instância
Read more »

STJD reduz pena de Abel, do Palmeiras, que segue suspensoSTJD reduz pena de Abel, do Palmeiras, que segue suspensoAbel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi julgado pelo pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quarta-feira
Read more »

Presidente do Vasco, Pedrinho, é suspenso por 15 dias pelo STJDPresidente do Vasco, Pedrinho, é suspenso por 15 dias pelo STJDApós ser absolvido em primeira instância, Pedrinho, presidente do Vasco, foi condenado em segunda instância pelo STJD e suspenso por 15 dias por desrespeito à equipe de arbitragem. A decisão unânime considerou que as atitudes do presidente extrapolaram um mero desabafo, envolvendo intervenção policial e ofensas à honra dos árbitros.
Read more »

Pedrinho, presidente do Vasco, é suspenso pelo STJD por conduta inadequadaPedrinho, presidente do Vasco, é suspenso pelo STJD por conduta inadequadaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-17 18:19:24