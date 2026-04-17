Carrascal Suspenso por Mais Dois Jogos, Flamengo Busca Liminar no STJD

Meia chileno do Flamengo, Erick Pulgar, está fora dos próximos três jogos do time rubro-negro. Suspenso por expulsão no Fla-Flu, o jogador recebe mais duas partidas de punição pelo STJD, somando quatro jogos de ausência. Clube busca reverter decisão ou efeito suspensivo.

O meia chileno do Flamengo , Erick Pulgar, se tornou um desfalque certo para a equipe rubro-negra em mais uma sequência de partidas. A ausência do jogador, que já era esperada para os próximos três compromissos, agora se estende para um quarto jogo devido a uma nova punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ).

A sanção mais recente decorre da expulsão do atleta durante o clássico Fla-Flu, realizado no último domingo, dia 12. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de jogada violenta, o jogador recebeu uma suspensão de dois jogos. O primeiro jogo em que Carrascal cumprirá esta nova pena será no próximo domingo, contra o Bahia, no icônico Maracanã. A segunda partida desta suspensão ocorrerá no confronto contra o Vasco, marcado para o dia 3 de maio, um clássico de grande rivalidade no cenário nacional.

No entanto, o departamento jurídico do Flamengo não se dará por vencido. A diretoria do clube carioca nutre a esperança de conseguir reverter essa punição em um julgamento no Pleno do STJD. Caso não seja possível obter uma decisão favorável até a data do clássico contra o Vasco, o Flamengo buscará a concessão de um efeito suspensivo, o que permitiria ao jogador participar da partida enquanto o caso é reavaliado. Paralelamente a esta nova sanção, Carrascal também ficará de fora de outros dois duelos importantes para o Flamengo. Ele não estará em campo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e diante do Atlético-MG, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Nestes dois jogos específicos, o jogador cumprirá uma punição anterior de duas partidas, também imposta pelo STJD. Essa pena remonta à expulsão sofrida na Supercopa Rei, no início de fevereiro, durante a partida contra o Corinthians. Inicialmente, o tribunal havia aplicado uma pena de quatro jogos de suspensão para o ocorrido na Supercopa. Contudo, após uma análise em Pleno, a pena foi reduzida para duas partidas, as quais o jogador já está cumprindo e que agora se somam às novas ausências.

A sequência de suspensões tem sido um obstáculo considerável para o Flamengo, que contava com o jogador em seu elenco para momentos cruciais da temporada. A gestão do clube, ciente da importância de ter seus principais atletas à disposição, está empenhada em encontrar uma solução para minimizar os impactos dessas ausências. A expectativa é que a análise do caso no STJD, seja em julgamento definitivo ou através de um efeito suspensivo, possa trazer um desfecho favorável para a equipe, permitindo que Carrascal retorne aos gramados o mais breve possível.

A estratégia jurídica do Flamengo envolverá a apresentação de argumentos que demonstrem a impropriedade da sanção ou que justifiquem uma pena mais branda, considerando o histórico do jogador e as circunstâncias das infrações. A defesa buscará enfatizar que a punição, em sua totalidade, tem prejudicado de forma desproporcional o clube e o atleta, comprometendo a participação em competições importantes.





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