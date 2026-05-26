Carrascal enfrenta momento conturbado no Flamengo e pode retornar à Rússia

O meio-campista colombiano, de 28 anos, sinalizou um possível retorno à Rússia após sua terceira expulsão e problemas extracampo no Flamengo.
O meio-campista Carrascal enfrenta um momento conturbado no Flamengo , culminando na intenção de deixar o clube. Após sua terceira expulsão e problemas extracampo, o jogador colombiano, de 28 anos, sinalizou um possível retorno à Rússia .
O Flamengo busca recuperar o investimento de 12 milhões de euros e já o colocou na lista de transferências. O comportamento fora de campo, incluindo festas no condomínio onde mora, tem sido visto como insustentável pela diretoria. O jogador já indicou aos agentes que poderia voltar para a Rússia, de onde veio por 12 milhões de euros, e a Copa do Mundo pode ser o momento de recuperar o investimento.
A cúpula do Flamengo já colocou Carrascal na lista de negociáveis na próxima janela de transferências e entende que a questão extracampo se tornou insustentável. É sabido nos bastidores do clube que Carrascal causa problemas não só nos jogos, mas no dia a dia no condomínio onde mora com alguns amigos e faz festas constantes.
Além disso, Carrascal é avaliado como um jogador que não se comporta bem em alguns jogos, apesar da reconhecida habilidade. As expulsões foram apenas parte do problema. O Flamengo, por regulamento, só pode punir os jogadores quando os comportamentos se enquadram dentro de uma cartilha específica, mas nada pode fazer sobre as horas vagas fora do clube
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