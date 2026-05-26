Carrascal enfrenta momento conturbado no Flamengo e pode retornar à Rússia

O meio-campista colombiano, de 28 anos, sinalizou um possível retorno à Rússia após sua terceira expulsão e problemas extracampo no Flamengo.

O meio-campista Carrascal enfrenta um momento conturbado no Flamengo , culminando na intenção de deixar o clube. Após sua terceira expulsão e problemas extracampo, o jogador colombiano, de 28 anos, sinalizou um possível retorno à Rússia .

O Flamengo busca recuperar o investimento de 12 milhões de euros e já o colocou na lista de transferências. O comportamento fora de campo, incluindo festas no condomínio onde mora, tem sido visto como insustentável pela diretoria. O jogador já indicou aos agentes que poderia voltar para a Rússia, de onde veio por 12 milhões de euros, e a Copa do Mundo pode ser o momento de recuperar o investimento.

A cúpula do Flamengo já colocou Carrascal na lista de negociáveis na próxima janela de transferências e entende que a questão extracampo se tornou insustentável. É sabido nos bastidores do clube que Carrascal causa problemas não só nos jogos, mas no dia a dia no condomínio onde mora com alguns amigos e faz festas constantes.

Além disso, Carrascal é avaliado como um jogador que não se comporta bem em alguns jogos, apesar da reconhecida habilidade. As expulsões foram apenas parte do problema. O Flamengo, por regulamento, só pode punir os jogadores quando os comportamentos se enquadram dentro de uma cartilha específica, mas nada pode fazer sobre as horas vagas fora do clube





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carrascal Flamengo Rússia Copa Do Mundo Transferências

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carrascal vive contraste entre talento e expulsões no FlamengoExpulsão de Carrascal contra o Palmeiras reforça preocupação no Flamengo com reincidência disciplinar do meia em jogos decisivos

Read more »

Jardim fala de expulsão do Carrascal: 'Muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo' | FlamengoTreinador opinou que jogada do cartão vermelho foi mais um lance de pé alto, merecendo um amarelo, do que de agressão

Read more »

Carrascal se pronuncia e pede desculpas após expulsão em derrota do Flamengo | FlamengoMeia colombiano recebeu o cartão vermelho direto no início da partida contra o Palmeiras

Read more »

‘Assumiu o risco’: ouça o áudio do VAR sobre expulsão de Carrascal em Flamengo e PalmeirasA Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 24, o áudio da análise do VAR na expulsão de Jorge Carrascal, no duelo entre Flamengo e Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Read more »