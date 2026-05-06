Carolina Dieckmann transforma visual para 'A Viagem' e recebe elogios de celebridades

A atriz Carolina Dieckmann revelou seu novo corte de cabelo para interpretar Diná no filme 'A Viagem', recebendo elogios de famosos como Ivete Sangalo e Viviane Araújo. A trama, que mistura romance e elementos sobrenaturais, promete trazer uma nova perspectiva da história original.
Rio - Carolina Dieckmann decidiu dar um novo visual para sua personagem Diná no filme ' A Viagem ', que é uma adaptação da novela de 1994, onde Christiane Torloni interpretou o mesmo papel.
A atriz compartilhou um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira (5), revelando sua resistência inicial em cortar os cabelos.
'Eu não quero cortar o cabelo! ', confessou ela antes da transformação. Após o corte, Carolina demonstrou uma atitude mais positiva.
'Menos pior do que eu pensava. Já me acostumei até... É o pânico, mas eu estou gostando', afirmou, mostrando-se bem-humorada e até cantando o sucesso 'A Viagem', do Roupa Nova, no final do vídeo. A publicação ganhou diversos elogios de celebridades.
Ivete Sangalo comentou: 'Amei! Ficou ainda mais linda'. Viviane Araújo também elogiou: 'Linda sempre'. Talitha Morete escreveu: 'Fica linda de qualquer jeito'.
O padre Fábio de Melo brincou: 'Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?
'. A trama de 'A Viagem' gira em torno do romance entre Diná e Otávio, com elementos sobrenaturais que adicionam tensão à história. O enredo ganha ainda mais dramaticidade com a presença de Alexandre, irmão de Diná, que, após se suicidar na prisão, retorna como um espírito obsessor em busca de vingança contra aqueles que ele considera responsáveis por sua morte.
A expectativa é grande para a nova versão do filme, que promete trazer uma nova interpretação da história original, com Carolina Dieckmann no papel principal
