Head Topics

Carolina Dieckmann transforma visual para 'A Viagem' e recebe elogios de celebridades

Celebridades News

Carolina Dieckmann transforma visual para 'A Viagem' e recebe elogios de celebridades
Carolina DieckmannA ViagemCorte De Cabelo
📆5/6/2026 9:47 AM
📰jornalodia
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 78%

A atriz Carolina Dieckmann revelou seu novo corte de cabelo para interpretar Diná no filme 'A Viagem', recebendo elogios de famosos como Ivete Sangalo e Viviane Araújo. A trama, que mistura romance e elementos sobrenaturais, promete trazer uma nova perspectiva da história original.

Rio - Carolina Dieckmann decidiu dar um novo visual para sua personagem Diná no filme ' A Viagem ', que é uma adaptação da novela de 1994, onde Christiane Torloni interpretou o mesmo papel.

A atriz compartilhou um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira (5), revelando sua resistência inicial em cortar os cabelos.

'Eu não quero cortar o cabelo! ', confessou ela antes da transformação. Após o corte, Carolina demonstrou uma atitude mais positiva.

'Menos pior do que eu pensava. Já me acostumei até... É o pânico, mas eu estou gostando', afirmou, mostrando-se bem-humorada e até cantando o sucesso 'A Viagem', do Roupa Nova, no final do vídeo. A publicação ganhou diversos elogios de celebridades.

Ivete Sangalo comentou: 'Amei! Ficou ainda mais linda'. Viviane Araújo também elogiou: 'Linda sempre'. Talitha Morete escreveu: 'Fica linda de qualquer jeito'.

O padre Fábio de Melo brincou: 'Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?

'. A trama de 'A Viagem' gira em torno do romance entre Diná e Otávio, com elementos sobrenaturais que adicionam tensão à história. O enredo ganha ainda mais dramaticidade com a presença de Alexandre, irmão de Diná, que, após se suicidar na prisão, retorna como um espírito obsessor em busca de vingança contra aqueles que ele considera responsáveis por sua morte.

A expectativa é grande para a nova versão do filme, que promete trazer uma nova interpretação da história original, com Carolina Dieckmann no papel principal

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Carolina Dieckmann A Viagem Corte De Cabelo Diná Filme

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aliados esperam encontro de Messias com Lula antes de viagem aos Estados UnidosAliados esperam encontro de Messias com Lula antes de viagem aos Estados UnidosO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Sobrinha de Xuxa, Nikki Meneghel posta foto de viagem a Angra dos Reis; fotosSobrinha de Xuxa, Nikki Meneghel posta foto de viagem a Angra dos Reis; fotosA modelo e influenciadora está em San Andrés com o namorado, João Vitor Peçanha
Read more »

Giovana Cordeiro relata medo de assédio em viagem de ônibusGiovana Cordeiro relata medo de assédio em viagem de ônibusNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Lula acena com nova indicação ao STF após viagem aos EUALula acena com nova indicação ao STF após viagem aos EUASiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Carolina Dieckmmann surpreende com novo visual para remake de ‘A viagem’Carolina Dieckmmann surpreende com novo visual para remake de ‘A viagem’Após escurecer os fios, atriz adota corte short bob para viver protagonista em filme
Read more »

Após ficar morena, Carolina Dieckmmann passa por nova transformação para filme de A ViagemApós ficar morena, Carolina Dieckmmann passa por nova transformação para filme de A ViagemA atriz irá interpretar Diná, a protagonista da adaptação da novela espírita de Ivani Ribeiro
Read more »



Render Time: 2026-05-06 12:47:08