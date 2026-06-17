Carol Nakamura tem box do banheiro quebrado por cachorro e brinca com situação em redes sociais

A atriz e ex-assistente de palco Carol Nakamura relatou um incidente inusitado em sua casa: um de seus cachorros, o Eltinho, quebrou o box de vidro do banheiro. Ela compartilhou vídeos nos Stories do Instagram, mostrando os cacos e descontraindo com a situação. Conhecida por seu amor aos animais, Carol reforça a necessidade de adaptar o lar para a segurança dos pets. O episódio gerou grande repercussão entre seus seguidores, que deixaram mensagens de apoio e sugestões.

A atriz e ex-assistente de palco do Domingão do Faustão, Carol Nakamura , de 43 anos, passou por um momento deapreensão na manhã desta quarta-feira, dia 17, quando um de seus cachorros de estimação quebrou o box de vidro do banheiro.

A situação inusitada foi compartilhada pela artista em seus Stories no Instagram, onde ela documentou a confusão e o trabalho que teria pela frente para limpar os cacos espalhados pelo ambiente. No vídeo, Carol aparece visivelmente surpresa e descontraída, apesar do transtorno, e brinca com a situação.

"Gente, esse cachorro tem que ser estudado, ele conseguiu quebrar o box. Cara, advinha só quem foi? Eltinho. Tive que botar ele lá fora, olha o que esse cachorro fez.

Não sei nem por onde começar, meu pai", disse, aos risos, mostrando os destroços. Conhecida por seu grande amor aos animais, Carol Nakamura costuma compartilhar momentos com seus pets nas redes sociais, e a reação ao incidente não foi diferente. Ela destacou a personalidade ativa do cão protagonista, Eltinho, que já havia demonstrado comportamentos enérgicos anteriormente.

A atriz ainda brincou sobre a necessidade de "estudar" o animal, tamanha a façanha de quebrar um box de vidro, algo incomum mesmo para cães mais destrutivos. Apesar do susto, não houve relatos de lesões, e o foco agora é reparar o dano e garantir a segurança do banheiro. O episódio chamou a atenção dos seguidores, que迅速mente comentaram e compartilharam os Stories, gerando uma grande repercussão.

Muitos fãs deixaram mensagens de apoio e sugestões para evitar novos acidentes, como a instalação de box de material mais resistente ou o uso degrades de proteção. Carol, por sua vez, demonstrou leveza e bom humor ao encarar a situação, reforçando sua imagem de pessoa apaixonada pelos animais e que lida com imprevistos de forma pragmática.

O incidente serve como um lembrete sobre a importância de adaptar o ambiente para a segurança de pets, especialmente cães mais jovens ou com energia acumulada. Em fevereiro deste ano, Carol Nakamura já havia dado as boas-vindas a um novo filhote de cachorro, postando uma foto nas redes sociais e declarando: "O novo integrante da família". Esse gesto reforça seu comprometimento com a causa animal e o carinho que dedica aos seus companheiros de quatro patas.

A atriz, que também é modelo e empresária, equilibra sua vida pública com a rotina de tutora, compartilhando ocasionalmente esses momentos íntimos. O box quebrado, portanto, se tornou mais uma história engraçada e inusitada em seu repertório, amplamente divulgada em suas plataformas digitais, onde mantém uma base sólida de seguidores. Portanto, o acontecimento, embora simples, evidencia como a convivência com animais de estimação pode trazer surpresas diárias, exigindo adaptação e paciência.

Carol Nakamura soube transformar um potencial problema em conteúdo leve e cativante, como é costume em suas redes. Ainda não há informações detalhadas sobre os custos do reparo ou mudanças estruturais no banheiro, mas a atriz deix claro que a prioridade é resolver a situação sem abalar o bem-estar de Eltinho e dos outros pets. Seus Stories continuam sendo aprincipal fonte de atualizações para quem acompanha sua vida pessoal e profissional





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